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Фото строящегося автомобильного моста показал аким столицы
Объект планируют сдать в 2023 году.
Фото нового автомобильного моста через реку Есиль по проспекту Тауелсиздик опубликовал на своей странице в Instagram аким Астаны Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz.
Строительство моста планируют завершить в 2023 году.
"Мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем", — написал Алтай Кульгинов.
Фото: Александр Куприенко
Он отметил, что с учётом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах города, власти уделяют должное внимание развитию дорожно-транспортной сети. Для разгрузки движения и дополнительной связи между районами в столице строят мосты и расширяют улицы.
Фото: Александр Куприенко
"В августе мы открыли движение по новому мосту Улы дала. Мост позволяет частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицы А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею "Мынжылдык", повысить доступность нового вокзала "Нурлы жол", ЖМ Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, проспекта Жумабаева, улицы Жургенова и других.Также в этом месяце планируем открыть движение по улице А62 (на участке от улицы А91 до трассы Астана-Караганда). Эта улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью города", — написал аким столицы.
Он отметил,что за последние годы в Астане отремонтировали более 400 улиц, половина из них — в жилых массивах. Ранее в столице утвердили концепцию Комплексной транспортной схемы, которая позволяет выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учётом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах.
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