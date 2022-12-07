Фото с медведем: задержан подозреваемый в отстреле краснокнижного зверя

Полицейские области Жетісу установили и задержали мужчину, сделавшего фото на память с отстрелянным медведем, передаёт BaigeNews.kz.

Снимок ранее появился в соцсетях.

"Фото сделано в сентябре в горах Ескельдинского района. На нём запечатлен 41-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен для дачи показаний в районную полицию", - сообщили в Telegram-канале Polisia.kz.

Расследование по факту проводится согласно пункту 2 части 4 статьи 337 УК РК - "Незаконная охота, совершенная в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование".

Расследование уголовного дела взято на контроль областным ДП.