Фото рисующих картину Токаева и Путина попали в сеть

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России – Владимир Путин приняли участие в написании полотна казахстанской художницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"В столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин познакомились с картиной профессиональной художницы Асель Сабыржанқызы (Ассоль) и приняли участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита", – указывается в сообщении.

Фото: Telegram-канал БОРТ №1

Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом, а также для участия в саммите ОДКБ.

Токаев на брифинге после переговоров с Путиным в Акорде заявил, что "между Казахстаном и Россией нет каких-либо спорных вопросов" и страны "всегда находят сбалансированные решения, максимально учитывающие интересы двух государств".