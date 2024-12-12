В Астане на колесе обозрения появилась трогательная надпись "Благодарим за Ваш труд!" с фотографиями работников коммунальных служб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Изображения, появившиеся на 65-метровом аттракционе, видны с разных точек города и привлекают внимание астанчан и туристов. Эта инициатива служит напоминанием о важной роли тех, кто ежедневно заботится о чистоте и благоустройстве столицы.

"Наш труд редко замечают, а такая надпись – это огромная мотивация", – поделился один из сотрудников коммунальной службы.

Размещение слов благодарности и фотографий на одном из главных туристических объектов столицы стало символом важности экологической акции. Запущенная в этом году акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" объединила волонтёров и неравнодушных граждан для поддержания чистоты города.

Напомним, на этом аттракционе также демонстрируется цифровая надпись "Таза Қазақстан".

Колесо обозрения высотой 65 метров оснащено 53 тысячами пикселей, что позволяет отображать на нём разнообразные визуальные элементы.

Сообщалось, что ежедневно на уборку столичных районов выходят порядка 2,5 тысячи рабочих. В непогоду их количество увеличивают как минимум вдвое. Что входит в их обязанности, сколько они получают и какие сложности испытывают, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: акимат Астаны