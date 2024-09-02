Фото казахстанских паралимпийцев появились в центре Парижа

Стартовала последняя неделя XVII летних Паралимпийских игр. Несмотря на скорое окончание этих масштабных соревнований, есть ощущение, что этот всемирный праздник спорта в Париже будет длиться вечно. О том, как поддерживают спортсменов Казахстана на Паралимпиаде-2024, рассказывает с места события корреспондент BaigeNews.kz.

Сейчас в копилке наград паралимпийской сборной Казахстана одна серебряная медаль, которую завоевал Еркин Габбасов в пулевой стрельбе. Турнир по этому виду спорта проходит вдали от столицы Франции, в небольшом городке Шатару. У параатлетов, также как и у их коллег стрелков-олимпийцев, там свои апартаменты. Когда программа выступлений на соревнованиях у Габбасова закончилась, он приехал в Париж и встретился с основной командой. В скором времени он вернётся на Родину.

А вот паралимпийцы-дзюдоисты только заселились в квартиры в олимпийской деревне, их соревнования пройдут в первую неделю сентября.

2 сентября состоялся важный с турнирной точки зрения матч между сборными Казахстана и Египта по волейболу сидя. В этой игре решалось, какая из команд пройдёт в полуфинал, а кто будет бороться лишь за пятое и шестое места. Задолго до начала матча на трибунах собирались местные болельщики. Были как отдельные любители этого вида спорта, так и организованные группы местных болельщиков – это школьники и студенты. Казахстан также не остался без поддержки – небольшая по численности группа с флагами и барабанами, пожалуй, перекричала болельщиков сборной Египта и сопереживавших им местных зрителей.

Когда только команды выходят на площадку, у зрителей ещё могут быть мысли о том, что на арене – паралимпийцы, люди, которым судьба подготовила немало испытаний и их путь в спорте – это ежедневное преодоление не только себя, но и физических ограничений. Но как только начинается матч, складывается впечатление, что на арене – обычные спортсмены без каких-либо физических ограничений. Сильные удары, тактика, комбинации, приём и подача мяча, эмоции радости и разочарования от успешной и проигранной партии соответственно. Всё, как на Олимпиаде.

Автор видео: Александр Шахбазов

Итак, матч между Казахстаном и Египтом начался на равных, команды пошагово набирали очки. Однако в один момент примущество стало расти и первая партия осталась за командой из Африки. Вторая партия также зафиксировала преимущество Египта. Но казахстанская сборная не сдалась и полностью взяла под контроль игру и третью партию. У казахстанцев получалось буквально всё – и ауты в их пользу, и точные удары. К сожалению, сохранить победный настрой в четвёртой партии не удалось и матч остался за командой Египта.

Сборная Казахстана по волейболу сидя теперь будет биться за пятое и шестое места и стоит признать, что это огромное достижение. Ведь в других олимпийских и паралимпийских видах спорта (и зимних, и летних) Казахстан уже несколько циклов подряд не может получить лицензии на главные старты четырёхлетия, не говоря уже о столь высоких местах.

Пока 44 параспортсмена из Казахстана защищают честь страны в девяти видах спорта, а болельщики на трибунах, не жалея голосовых связок, поддерживают соотечественников, жители и гости Парижа также знакомятся с нашей страной.

В самом центре Парижа, возле Триумфальной арки, размещены девять больших плакатов с фотографиями паралимпийцев из Казахстана. Среди них паралимпийские чемпионы Зульфия Габидуллина и Давид Дегтярёв, бронзовый призёр Паралимпиады Нурдаулет Жуманали, чемпионы Пара Азиады Дастан Мукашбеков, Ергали Шамей и Акмарал Науатбек, серебряный призёр Пара Азиады Нышан Омирали, Ергали Шамей, призёр международных турниров Али Макулбеков, а также сборная по волейболу сидя.

Снимки сделаны ещё весной, авторы фотографий – казахстанский фотограф Оспан Али и французский мастер фотоискусства Дидье Эшлар. К слову, алматинцы также могут посмотреть данные фото паралимпийцей в одном из ТРЦ.

У казахстанцев есть ещё один повод для гордости и возможность рассказать окружающим о своей стране. В Париже на Монмартре на так называемой "Стене любви" фраза "Я тебя люблю" написана на 250 языках мира, в том числе на казахском языке – "Сенi cүйемiн".

Паралимпийская сборная Казахстана на этих Играх ещё не сказала последнее слово и есть большая вероятность пополнения её копилки наград.

Автор фото: Александр Шахбазов