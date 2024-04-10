Фото из ресторана, где умерла Салтанат Нукенова, показали в суде

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz. При исследовании материалов показали фото из ресторана, где произошла трагедия.

На кадрах вип-кабина, в которой обнаружили тело погибшей.

Дверь вип-кабины номер один.

Вещи, найденные в вип-кабинке.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее к делу приобщили заключения российских экспертов о невиновности Бишимбаева.