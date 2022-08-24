Фото и видео с плюющимися казахстанцами призывают отправлять через приложение 102

Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские призывают отправлять фото и видео с плюющимися на улицах через мобильное приложение 102, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Призываем отправлять иллюстрации нарушения общественного порядка и загрязнения мест общего пользования. 20 операторов в круглосуточном режиме через указанный ресурс принимают видеозвонки, аудио или SMS-сообщения. О принятых мерах авторы обращения информируются в надлежащем порядке", — сказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Ержан Узабаев.

Он отметил, что с начала года через приложение 102 алматинцы сообщили о примерно 500 правонарушениях. Чаще всего горожане жаловались на плюющихся граждан.

"Всего с начала года за это правонарушение к административной ответственности согласно статье 434 части второй КРКобАП привлечены 5613 человек. За семь месяцев текущего года на территории мегаполиса также выявлено 17 152 факта нарушения правил благоустройства города, 11 481 факт распития в общественном месте алкогольных напитков, 5494 факта нарушения тишины, 3077 фактов нарушения запрета курения, 505 мелких хулиганств," — отметил Узабаев.

В полиции напомнили, что в соответствии с административным законодательством плевки в общественных местах, парках и скверах ограничены законодательством и влекут за собой ответственность. К примеру, согласно требованиям статьи 434-2 КРКобАП запрещено совершать действия, связанные с загрязнением мест общественного пользования. И, как пояснили полицейские с учётом характеристики, плевки загрязняют общественные места, в связи с чем данные действия подпадают под признаки состава правонарушения.

Напомним, на прошлой неделе камеры в Нур-Султане начали фиксировать плюющихся автовладельцев. Определяют нарушителей по автомобильным номерам. Использовать для этого камеры видеонаблюдения предложили в городском маслихате. Депутаты также решили ужесточить наказание за плевки. По их мнению, такие меры позволят уменьшить в столице количество плюющихся на улицах.

Астанчанина арестовали на 10 суток за плевки в лифте.