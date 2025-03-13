Старый мост - новые проблемы! Семейчане отказываются ехать по переправе через реку Иртыш. Причина - нашумевшее фото, на котором изображён деформационный шов сооружения. Снимок облетел интернет и вызвал панику среди горожан. Их шокировал внушительного размера разрыв между плитами дорожного полотна. Люди меняют маршрут, пересекая Иртыш по второму - подвесному мосту, тем самым создавая ещё больше пробок в Семее. Что происходит с переправами в городе на Иртыше, сколько ещё сможет простоять "старый мост", и безопасно ли по нему ездить выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

На фото, облетевшем городские паблики чётко виден внушительный разрыв между плитой и металлической конструкцией. Люди восприняли это как как серьёзное повреждение, которое вскоре приведёт к разрушению. Масло в огонь подлила известная в Казахстане онлайн-гадалка Айуль Бердыгалиева, которая посоветовала горожанам быть боле осторожными на мосту.

Видимо, народ больше верит ведуньям, нежели чиновникам.

Съёмка была сделана с дрона. Автор фото - семейский блогер и фотограф Ахмет Чукеев.

Фото: Ахмет Чукеев.

Мы поговорили с ним и выяснили, что эта серия снимков была сделана в обеденное время 12 марта и посвящена прошлогодней аварии на мосту, связанной с падением перил.

Напомним, ровно год назад скандально-известный мост лишился 15-ти метров ограждения. Оно упало в реку, захватив с собой телефонные и интернет-сети, оставив левобережье без связи. Тогда внушительный фрагмент ограждения едва не "уплыл" по Иртышу, но по пути застрял во льдах, став апокалиптическим объектом на виду всех горожан. Коммунальщики назвали причиной аварии порывистый ветер.

"Этим снимком я хотел привлечь внимание к состоянию старого автогужевого моста. Он уже много лет аварийный. А новый металлический мост рядом с ним возводят очень долго. Нужно ускориться. Для того, чтобы активизировать работу, я и показал изъяны старого моста. За ним вообще не ухаживают. Посмотрите, в прошлом году упали перила, кабели висели, они до сих пор свисают. Не хочется, чтобы власти довели ситуацию до критической. У нас как бывает? Надо, чтобы либо произошло обрушение, либо кто-то умер. Иначе ситуация с места не сдвинется. Пока терпит - пусть дальше ездят. Его нужно закрывать", - поделился своим мнением автор снимка Ахмет Чукеев.

Публикацию подхватили другие интернет-активисты и выложили у себя на страницах, вызвав бурное обсуждение состояния моста, которое не на шутку встревожило семейчан.

Люди тут же задумались о том, а стоит ли рисковать и ехать по данной переправе? Или перестроить привычный маршрут и переехать реку по подвесному мосту?

Комментарии в социальных сетях хорошо отражают эмоциональную атмосферу города в эти дни.

"Всегда боюсь, когда проезжаю этот мост. Сразу вспоминаю эпизоды фильма, где мост рушится и все падают в воду".

"Нужно срочно достроить в этом году новый мост. Судя по фотографиям состояние старого моста не очень. Акимат, возьмите ситуацию на контроль".

"По этому мосту нельзя ездить. Буду объезжать его стороной, лучше в пробке, но по подвесному", - пишут в комментариях горожане.

Теперь большая часть горожан преодолевала Иртыш по "новому мосту", основательно разгрузив "старый".

Фотоархив: Альбина Халел.

Городской акимат поспешил успокоить горожан и оставил под нашумевшими публикациями свой комментарий с пояснениями. По словам чиновников от отдела транспорта и автомобильных дорог, изображённая на фото деталь моста - это замковая часть, или место сопряжения подвесной части с жёсткой рамно-консольной частью. Она выполнена при помощи шарнирных соединений, и реагирует на изменение температуры воздуха и природные факторы – сокращается и расширяется.

Кстати, аналогичная проблема в прошлом году переполошила семейчан. На подвесном мосту в дни сорокоградусных морозов разошёлся деформационный шов. Фото, сделанное водителем автобуса, тоже в считанные часы разлетелось по интернету, вызвав немало шума. Однако с наступлением тепла металлический шов-гребень снова соединил свои конструкции.

Фотоархив: Альбина Халел

Автогужевой мост Семея уже много лет вызывает тревогу горожан. Аварийным его объявили давно. Так, в 2013 году городские власти признали, что из-за нехватки средств тщательное обследование не проводилось, поэтому ограничивались визуальным осмотром. В итоге переправе присудили статус "в аварийном состоянии".

В свои лучшие времена нагрузка на мост допускалась до 35 тонн, затем ограничение снизили до 10 тонн, а в последствии и до двух. Также в разные годы движение по мосту было то по двум, то по четырём полосам. Однако после очередного скандала, связанного с локальным разрушением какой-нибудь из конструкций старой переправы, движение ограничивали. Так, а августе 2021 года семейчан напугало обрушение тротуарной части моста в середине переправы. Один из пролётов плиты просто оторвался и повис, создавая угрозу для пешеходов.

В 2024 году по заказу отдела автомобильных дорог Семея было выполнено техническое обследование автогужевого моста на надёжность и устойчивость, и оценка эксплуатационной пригодности. Согласно экспертному заключению, было рекомендовано снизить нагрузку на мост путём сокращения полос движения с четырёх до двух, и ограничивать допустимую максимальную массу транспорта до двух тонн.

В начале марта рекомендацию применили, сделав мост двухполосным.

"Данный мост находится в предаварийном состоянии и требует дополнительных ограничений по нагрузке. В этом году планируется полностью снять покрытие асфальта на мосту и разгрузить укладкой одного слоя. Также запланированы работы по снятию железобетонных ограждений и замене на облегчённые. Необходимо применить ряд мер, чтобы обезопасить мост в будущем, чтобы избежать внештатных ситуаций. Такие рекомендации нам дала компания, которая произвела его обследование. Мы будем их выполнять, чтобы можно было эксплуатировать мост в течение ближайших двух лет", - рассказал о планах по ремонту "старого" моста заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

Ситуацию прокомментировали и в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области. Глава ведомства Асхат Есеев заверил, что передвигаться по мосту безопасно.

"С соблюдением нынешнего двухполосного ограничения ездить по мосту можно. Данные стыки, которые вызвали панику у горожан, это незаменимая часть сооружения. В ближайшие два года автогужевой мост по плану будет выполнять свои главные функции – служить переправой для автомобилей. С введением в эксплуатацию нового моста по соседству он станет пешеходным", - пообещал Асхат Есеев.

Видео: Альбина Халел.

В Семее функционирует три моста через реку Иртыш: железнодорожный, подвесной и автогужевой. Две основные магистрали через водную артерию в народе называют "старый" и "новый". С каждым годом транспортная нагрузка на дороги увеличивается, а состояние двух главных автомобильных переправ требует капитального ремонта. "Старый мост" — это первая автомобильная переправа в Семее, которая соединяет правый и левый берега Иртыша, а также историческую и промышленную части города.

Эскизное проектирование автогужевого моста было завершено еще в 1938 году, а в 1940-м планировалось начать строительство. Однако проект был приостановлен на почти 20 лет. Строительные работы по возведению переправы проходили с 1959 по 1964 годы, и мост был спроектирован с расчётным сроком эксплуатации около 100 лет

Этот мост получил своё народное название "старый" после возведения в 2000 году подвесного моста, который стал известен как "новый" или "японский"

На сегодняшний день автогужевой "старый" мост находится на содержании Управления транспорта и автомобильных дорог Абайской области. В 2019 году он был передан в область, после того как был признан аварийным.

Учитывая несоответствие моста современным стандартам нагрузки, в 2020 году было принято решение о строительстве нового автомобильного моста в непосредственной близости от старого. Ожидалось, что новое сооружение будет сдано в эксплуатацию во второй половине 2025 года и обойдется в более чем 31 миллиард тенге. Однако по разным причинам, и в первую очередь из-за паводков, окончание работ сдвигается.

Глава Управления автодорог Асхат Есеев пообещал, что "в следующем году его точно закончат".

Местные жители уже дали ему прозвище "Ноп-новый". Он будет четырёхполосным: его длина составит 1350 метров, а ширина - 22 метра.

По мнению некоторых специалистов в области строительства, прошлогоднее обрушение перил и многие другие проблемы старого моста могут быть обусловлены вибрациями, возникающими в процессе забивки свай для новой переправы. Однако эту версию в областном ведомстве опровергли.

Фото: Ахмет Чукеев.

Ситуация с мостовыми переправами в Семее довольно печальная. Проблемы, копившиеся годами, начали заваливать горожан и чиновников опасными прецедентами.

Кстати, блогер Ахмет Чукеев отметил и ещё один недочёт. Эстетический. При помощи дрона он сфотографировал флагшток на самой верхушке подвесного моста, который выглядят весьма грустно. Обшарпанные конструкции сложно заметить издалека. Но фотограф дал возможность рассмотреть её подробно. Как и то, что на обычную покраску не выделяют ни средств ни времени.

Фото: Ахмет Чукеев.

Эту и другие проблемы подвесного моста решит только реконструкция, которую откладывают не первый год. Заместитель акима области Абай Димитрий Гариков заверил, что во втором квартале этого года будет готово заключение экспертизы затянувшейся проектно-сметной документации.

"Есть поручение Главы государства, оно касается мостов. Было поручение премьер-министра по реконструкции нашего подвесного моста. В этом году мы должны получить заключение экспертизы. К сожалению, ПСД не было разработано своевременно. Были определённые сложности. Произошло изменение законодательства в плане прохождения госэкспертизы. То есть ранее применялись ценовые предложения. Сейчас ушли от этого. Будет использоваться иностранная технология по укладке асфальта, то же самое по производству изоляции вантовых тросов. Максимум во втором квартале 2025 года мы должны получить заключение экспертизы. Республиканский бюджет Министерства транспорта поддерживает нас по реконструкции данного моста", - заверил Гариков.

В ожидании капитального ремонта переправ, семейчане иронизируют и шутят, снижая градус напряжения. Результатами стали всевозможные мемы, за основу которых было взято то самое нашумевшее фото.