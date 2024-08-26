Форвард сборной Казахстана признан лучшим в матче европейских команд

В контрольном матче в рамках предсезонной подготовки "Файф Флайерз" уступил "Дэнди Старз" со счётом 4:6, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский форвард "Флайерз" Максим Мусоров в этой встрече отметился заброшенной шайбой и был признан лучшим игроком своей команды.

Напомним, 23-летний Мусоров подписал контракт с шотландским клубом "Файф Флайерз", который выступает в Британской элитной хоккейной лиге.