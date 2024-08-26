Форвард сборной Казахстана признан лучшим в матче европейских команд
Сегодня, 08:40
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Сегодня, 08:40Сегодня, 08:40
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В контрольном матче в рамках предсезонной подготовки "Файф Флайерз" уступил "Дэнди Старз" со счётом 4:6, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанский форвард "Флайерз" Максим Мусоров в этой встрече отметился заброшенной шайбой и был признан лучшим игроком своей команды.
Напомним, 23-летний Мусоров подписал контракт с шотландским клубом "Файф Флайерз", который выступает в Британской элитной хоккейной лиге.