Международные форумы, подобные Центрально-Азиатскому медиафоруму, играют ключевую роль в укреплении профессиональных связей, развитии свободы слова и обмене опытом между журналистами разных стран. Об этом заявил медиаэксперт, юрист и преподаватель доктор Венкат Айер, выступая в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил спикер, он только прибыл на мероприятие и не успел ознакомиться со всеми сессиями, однако уже по первому впечатлению видит важность таких форматов.

"Такие события направляют мощный месседж другим странам: свобода медиа — это ценность. Это платформа, где профессионалы могут делиться практиками, идеями и опытом", — отметил он.

Айер подчеркнул, что подобные встречи особенно важны для Центральной Азии, где СМИ находятся в процессе активного развития.

"Уровень медиа в Казахстане заметно вырос. Я уверен, что такие инициативы, как этот форум, способствуют его дальнейшему процветанию", — добавил он.

Доктор Айер прибыл на форум не в представительском статусе, а по личной инициативе. Он специализируется на подготовке журналистов и медийных специалистов по всему миру и регулярно проводит тренинги для телевизионных компаний и новостных редакций. Он также сотрудничает с Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU), членом которой долгое время являлся.