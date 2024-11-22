Форум работников сельского хозяйства состоялся в области Абай

В области Абай прошел Форум работников сельского хозяйства, на котором подведены итоги развития агропромышленного комплекса региона и обозначены перспективы на ближайшие годы, передаёт BaigeNews.kz.

Аким области Нурлан Уранхаев, выступая с поздравительным словом, отметил, что благодаря труду работников сельского хозяйства повышается экономическая стабильность и благополучие области.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Это особенный день, когда мы отдаем дань уважения вашему нелегкому, но важному труду, который вы ежедневно вкладываете в развитие сельского хозяйства и процветание нашего молодого региона. Благодаря вашему труду и самоотверженности обеспечивается развитие сельских территории, повышается экономическая стабильность и благополучие области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, успехов в работе и дальнейших достижений", - сказал аким.

Аким области также посетил выставку, где местные сельхозпроизводители представили свою продукцию.

В целом, по итогам 10 месяцев текущего года аграрии региона продемонстрировали значительные успехи. Общий объем производства сельскохозяйственной продукции составил более 335,9 млрд тенге. Значительный рост отмечен в животноводстве – на 110,7%. Государственная поддержка остается одним из ключевых факторов успеха. В текущем году на субсидирование агропромышленного комплекса было выделено 17,5 млрд тенге, что позволило поддержать более 2000 сельхозпроизводителей.

"Особое внимание уделяется развитию животноводства. Область Абай занимает третье место в республике по численности крупного рогатого скота и лошадей, а также шестое место по численности мелкого рогатого скота. Производство мяса и молока увеличилось на 102,8% и 102,6% соответственно", - сказал на Форуме руководитель управления сельского хозяйства Ертай Куанбаев.

Во время форума лучшие работники сельского хозяйства региона были отмечены государственными наградами. В их числе орден "Құрмет", "Еңбек Даңқы" III степени, медаль "Ерен еңбегі үшін", а также почетные грамоты и благодарственные письма от имени руководства области.