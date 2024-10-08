Форум молодых религиозных лидеров впервые пройдёт в Казахстане

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на открытии ХХI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий рассказала о важности форума молодых религиозных лидеров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Завтра впервые в истории Съезда состоится форум молодых религиозных лидеров. Цель мероприятия - соединить преемственность поколений, объединить усилия для решения глобальных вызовов. В рамках форума состоится презентация электронной библиотеки религиозных материалов Съездов и Секретариатов, выступления и труды их участников, представителей международных организаций, государственных и общественных деятелей, ученых и экспертов. Работа в этом направлении будет продолжена", - озвучила Аида Балаева.

Кроме того, в рамках нынешнего Секретариата реализована инициатива по созданию института послов доброй воли.