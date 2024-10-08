Форум молодых религиозных лидеров впервые пройдёт в Казахстане
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Министр культуры и информации РК Аида Балаева на открытии ХХI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий рассказала о важности форума молодых религиозных лидеров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Завтра впервые в истории Съезда состоится форум молодых религиозных лидеров. Цель мероприятия - соединить преемственность поколений, объединить усилия для решения глобальных вызовов. В рамках форума состоится презентация электронной библиотеки религиозных материалов Съездов и Секретариатов, выступления и труды их участников, представителей международных организаций, государственных и общественных деятелей, ученых и экспертов. Работа в этом направлении будет продолжена", - озвучила Аида Балаева.
Кроме того, в рамках нынешнего Секретариата реализована инициатива по созданию института послов доброй воли.
"Это очень важное мероприятие, и мы возлагаем большие надежды на послов в развитии духовной дипломатии. Сегодня, учитывая глобальные вызовы, Концепция Съезда ставит перед нами новые задачи. Наша стратегическая цель на ближайшие десять лет – укрепление духовной дипломатии путем запуска новых институтов съезда-послов доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий и форума молодых религиозных лидеров. Мы определяем основные программы и делаем четкий шаг к тому, как совместно достичь этих целей", - сказала министр.
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