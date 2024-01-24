Форум "Казахстан-Башкортостан" стартовал в Астане

В столичном Конгресс-центре прошло официальное открытие международного форума "Казахстан-Башкортостан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

В форуме приняли участие министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев и делегация из Башкортостана, во главе с президентом Республики Башкортостан Радием Хабировым, а также представители делового сообщества обеих республик.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев отметил, что форум имеет большое значение для укрепления деловых связей двух республик.

"Уверен, что нынешний форум даст импульс к очередному этапу двусторонних отношений между Башкортостаном и Казахстаном. Потенциал сотрудничества пока не реализован в полной мере, и есть широкие возможности для его наращивания", - сказал министр.

Также Шарлапаев упомянул Дорожную карту на 2023-2024 годы, в рамках которой сотрудничество двух республик выходит на новый уровень.

"Растет взаимная торговля. В 2022 году этот показатель увеличился на 10% и достиг 464 миллионов долларов. По итогам 2023 года рост составил более 5%. Реализуются взаимовыгодные инвестиционные проекты в деревообрабатывающем производстве, химической отрасли и машиностроении", - подчеркнул министр.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что Казахстан - главный партнер Башкортостана.

"Мы создали инфраструктуру для очень глубоких и эффективных бизнес-контактов. Мы создали рабочую группу по взаимодействию, по развитию коопераций. Мы четко выполняем пункты "Дорожной карты", направленные на улучшение и инвестиционного климата, и взаимодействие предприятий Казахстана и Башкортостана. Уже сейчас летают прямые рейсы из Уфы в Астану и Алматы, и мы намерены увеличить количество рейсов", - заверил Глава Башкортостана.

Также он отметил, что межправкомиссия занимается не только внешнеэкономическими и торговыми отношениями, но и вопросами гуманитарного, культурного сотрудничества, взаимоотношений в области туризма.

По словам главы Башкортостана, от сугубо торговых отношений их сторона переходит к гораздо более высокой степени - промышленной интеграции.

Радий Хабиров также пригласил казахстанскую делегацию на юбилейный XX межрегиональный форум сотрудничества, который пройдет в Уфе в 2024 году.

Форум "Казахстан-Башкортостан" охватывает широкий спектр тем, от индустриализации и инноваций до сельского хозяйства и развития малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделяется вопросам экономической интеграции, совместным проектам в сферах энергетики, машиностроения и агропромышленности.

Программа форума включает панельные дискуссии, заседания рабочей группы и B2B-встречи, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества и поиск новых путей для экономического роста и взаимовыгодного партнерства.