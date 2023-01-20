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Форт-Шевченко может потерять статус города: Проект развития сельских территорий вынесли на обсуждение
На публичное обсуждение вынесли проект Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы. В нём представлен и вопрос о лишении статуса "город" тех населённых пунктов, которые ему не отвечают по численности населения. В этом списке оказался и Форт-Шевченко. Соответствующий документ опубликовали на сайте Открытого правительства. Вопрос подлежит рассмотрению до 8 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В Казахстане вынесли на обсуждение проект закона, согласно которому города, численность которых не отвечает нужным критериям, могут потерять свой статус.
В тексте документа говорится, что по состоянию на 1 октября 2021 года насчитывается 13 городов, численность которых не соответствует критериям, определяющих статус города (10 тысяч человек) и подлежат смене статуса административной единицы с "город районного значения" на "село".
"К ним относятся: Серебрянск (8055 человек), Каражал (7747 человек), Ерейментау (8625 человек), Каркаралинск (8169 человек), Булаево (7518 человек), Сергеевка (7536 человек), Мамлютка (6690 человек), Форт-Шевченко (6 975 человек), Шар (6429 человек), Державинск (5756 человек), Казалинск (5607 человек), Степняк (3362 человек) и Жем (1486 человек)", - говорится в тексте проекта.
Проект предусматривает активное развитие сёл и поддержку сельского населения, в частности, строительство в них школ и детских садов.
"За 2021 год сеть организаций дошкольного воспитания и обучения (ДВО) в сельской местности составила 6 470 единиц. Из них 39,7 процента или 4 311 учреждений являются государственными и 19,9 процента или 2 159 являются частными. В разрезе регионов наибольшее количество организаций ДВО наблюдается в Алматинской – 1142 единицы, Туркестанской – 1 111 единицы и Восточно-Казахстанской областях – 557 единиц. Наименьшее количество отмечается в Мангистауской – 189 единиц, Атырауской – 200 единиц и Павлодарской областях – 258 единиц", - говорится в документе.
В сёлах Мангистауской области на сегодняшний день, как сообщается в проекте, ощущается нехватка детских садов.
"Наибольшее число очередников наблюдается в Мангистауской – 10 331 детей, Атырауской – 8 498, Алматинской – 5 939, Акмолинской – 5 739, и Кызылординской областях – 5 074 детей. Наибольшее число очередников отмечается в Актюбинской – 1 131 детей, Северо-Казахстанской – 1 260 детей и Павлодарской – 1 351", - отмечено в документе.
В Мангистауской области также наблюдается рост школ с трехсменных образованием.
"Наблюдается рост количества трехсменных школ с 72 единиц в 2017 году до 89 единиц в 2021 году (на 23,6 процента).В Алматинской – 73,3 процента (+22 единицы), Туркестанской – 54,5 процента (+6 единиц), Мангистауской – 57,1 процента (+4 единицы) и Жамбылской – 50 процентов (+1 единица), - говорится в документе.
В регионах остаётся актуальным вопрос ликвидации аварийных школ в сельской местности. Так, в 2021 году количество аварийных школ в стране составило 36 и по сравнению с 2017 годом не изменилось.
"В региональном разрезе аварийные школы увеличиваются (появляются) в Кызылординской области (+5 ед.), Западно-Казахстанской области (+3), Павлодарской области (+3), Северо-Казахстанской области (+2), Мангистауской области (+1) и Акмолинской области (+1)", - сообщается в проекте.
Также в документе говорится, что в 2 293 селах (или 44 процента) объектам здравоохранения более 40 лет.
"Наибольшее количество сельских населенных пунктов, где срок эксплуатации объектов здравоохранения превышает 40 или более лет, зафиксировано в Северо-Казахстанской – 327, Восточно-Казахстанской – 313 и на Алматинской – 288 области. Меньше всего сёл отмечается в Мангистауской – 4, Атырауской – 27 и Кызылординской – 38 областях", - сообщают специалисты.
По результатам реализации проекта чиновники ожидают:
- модернизацию инфраструктуры 3,5 тысяч сельских населенных пунктов с потенциалом развития (90 процентов сельского населения страны);
- систематизацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие сельских территорий;
- формирование системы распространения знаний по открытию собственного дела, преимущество сельскохозяйственной кооперации.
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