В Казахстане выявлены серьезные нарушения в сфере эксплуатации и ремонта гидротехнических сооружений. Объекты, предназначенные для защиты населенных пунктов от селевых потоков и наводнений, содержатся без должного контроля, обследования проводятся формально, а ремонтные работы откладываются. Эти проблемы в своем депзапросе на имя главы Правительства озвучил сенатор Андрей Лукин, передаёт BaigeNews.kz.

"Работа по обследованию гидротехнических сооружений ведется лишь формально. За последние три года в план включили 729 объектов, но фактически эти мероприятия проводились только на бумаге. Например, в 2021 году составили два акта обследования бассейна реки Үлкен Алматы с разницей в месяц, причем в обоих случаях использовались одни и те же фотоматериалы. Подобные случаи зафиксированы и на других объектах, таких как защитная дамба на реке Аксай и стабилизация русла реки Кіші Алматы", - отметил сенатор Андрей Лукин.

Кроме того, нарушения выявлены при проектировании и строительстве новых объектов.

По словам депутата, в случае с селезадерживающей плотиной в бассейне реки Үлкен Алматы не учли наличие тектонических разломов, что недопустимо в зоне высокой сейсмической активности. Также подрядчик передал 95% работ субподрядчику, что противоречит законодательству. Проверка показала, что сумма невыполненных работ по проекту составила 2,2 миллиарда тенге.