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  • Фонтан высотой в несколько этажей: трубу прорвало в центре Алматы
t.me/kris_p_almaty_official Сегодня, 17:50
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Фото: t.me/kris_p_almaty_official

Фонтан высотой в несколько этажей: трубу прорвало в центре Алматы

Магистральную трубу прорвало в Алматы. Из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. Водой залита проезжая часть дороги, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла по улице Шарипова ниже улицы Гоголя в Алмалинском районе.

"На месте работают аварийные службы. Специалисты занимаются ликвидацией аварии. Для ликвидации подтопления направлены мотопомпы. Подробная информация будет предоставлена позднее", — сообщили в управлении энергетики и водоснабжения Алматы.

В соцсетях пользователи делятся видео с места происшествия.

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#авария #происшествия #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:50
268
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