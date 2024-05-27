Фонтан кипятка забил из-под земли в Экибастузе
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
52Фото: скриншот/instagram.com/ekibas_v_teme
ЧП на одной из улиц в Экибастузе. Из-под земли пробилась струя кипятка и залила тротуары и подвалы, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент прокомментировал руководитель Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области Ержан Салханов.
"27 мая в Экибастузе проводились гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных теплосетей на прочность и плотность. После испытаний входе запуска системы выявлено повреждение внеплощадочной тепловой сети диаметром 426. На данный момент повреждение локализовано и ведутся работы по устранению", - сообщил он.
В соцсетях распространяют видео с места аварии.
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