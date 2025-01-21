Вопросы развития экспорта IT-услуг и продуктов рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, IT-экспорт Казахстана показывает положительную динамику. За 9 месяцев 2024 года он составил 471 миллион долларов. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По поручению Главы государства цель – достичь миллиарда долларов в 2026 году.

Основную роль в продвижении IT-экспорта Казахстана играет Astana Hub. Количество его резидентов превысило 1,5 тысячи компаний, в том числе 400 международных. Их общая выручка составила 620 миллиардов тенге в 2024 году. При этом доход от экспорта составил 227 миллиардов тенге, то есть 479 миллионов долларов.

Жаслан Мадиев сообщил, что география экспорта резидентов Astana Hub охватывает более 90 стран. На экспорт впервые вышли GovTech продукты АО "Национальные Информационные Технологии". Среди таких решений – платформы Smart Data Ukimet, Smart Bridge и конструктор вебсайтов ЕПИР.

Министр добавил, что в Казахстане созданы благоприятные условия для привлечения крупных международных IT-компаний и зарубежных IT-специалистов. Большая часть переехавших гигантов входят в топ-10 IT-экспортёров. В результате страна получает новые рабочие места не только в крупных городах, но и в регионах страны. А также получает приток нового капитала в виде экспортной выручки.

Для привлечения зарубежных IT-специалистов, так называемых "цифровых кочевников", запущены новые программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency. Это упрощённые онлайн процедуры для получения вида на жительство. В Казахстане действует уже 20 региональных IT-хабов. Все инициативы Astana Hub теперь доступны IT-компаниям в регионах.

С 2021 года в Казахстане обучено свыше 114 тысяч IT-специалистов, включая более 33 тысяч в 2024 году. Дополнительно к IT-образованию в вузах и колледжах запущена программа TechOrda. Она позволяет подготовить 20 тысяч IT-специалистов в более короткие сроки и по востребованным направлениям. Уровень трудоустройства выпускников TechOrda составляет почти 90%. При этом государственные инвестиции окупаются менее чем за год. В основном за счёт возврата средств в бюджет через индивидуальный подоходный налог.

Для трансфера международного опыта для стартапов привлечены ведущие программы развития из Кремниевой долины - Google for Startups, Plug & Play, Draper University и Alchemist. Стартапы получают доступ к инвестициям, знаниям и возможностям для масштабирования. Порядка 70 стартапов воспользовались возможностью. Привлечено более 30 миллионов долларов инвестиций.

Дополнительно в Казахстане создается международная сеть IT-хабов. Они уже имеются в США, Саудовской Аравии, Сингапуре и Великобритании. У казахстанских стартапов есть зарубежная инфраструктура для привлечения инвестиций и выхода на экспорт.

Ключевым фактором роста для стартапов, по словам министра, является наличие достаточного венчурного капитала. Анализ отечественной венчурной индустрии показал, что 90% таких сделок происходит на ранних стадиях финансирования. При этом размеры инвестиций в основном составляют менее миллиона долларов. В связи с чем возникла необходимость создания венчурного фонда инвестирования.

По поручению премьер-министра, министерство цифровизации начало работу по запуску Фонда венчурных инвестиций на базе Astana Hub в юрисдикции МФЦА. Целевой размер фонда составляет миллиард долларов. Уже собраны предварительные заявки от инвесторов на сумму 130 миллионов долларов.

Жаслан Мадиев сообщил, что отличительная особенность данного фонда заключается в том, что он формируется в основном за счёт частного капитала. Фонд, по его словам, станет магнитом для талантов и стартапов из региона, ключевым партнёром в привлечении иностранных инвестиций и инструментом для трансфера технологий в Казахстан через вложения в зарубежные высокотехнологичные компании.