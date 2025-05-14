Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) представил шаги по "перезагрузке" своей работы. Новые подходы были озвучены на первом в 2025 году заседании Общественно-консультативного совета, передаёт BaigeNews.kz.

Основное внимание будет уделено улучшению процессов мониторинга и оплаты, на которые ранее поступало больше всего нареканий со стороны медицинских организаций. Как сообщил председатель правления ФСМС Айдын Кульсеитов, уже до 1 июля планируется сделать эти процессы более прозрачными и автоматизированными.

Одно из ключевых нововведений — внедрение модели "сначала оплата — потом мониторинг". Это означает, что медицинские учреждения будут получать оплату за оказанные услуги сразу, не дожидаясь результатов контроля качества. При выявлении нарушений суммы будут скорректированы в следующем отчетном периоде.

Также будет внедрена трёхуровневая система апелляции. Если автоматизированная система выявит потенциальные дефекты, организация сможет направить возражения, которые будет рассматривать эксперт из другого региона. При несогласии — материалы передадут третьему эксперту. Окончательное решение в спорных случаях будет принимать центральный аппарат ФСМС.

В целях минимизации субъективного влияния распределение обращений по экспертам будет происходить случайным образом с учетом медицинского профиля и приоритетности.

Ещё одно изменение касается так называемой "линейной шкалы" — ежемесячного распределения объема финансирования. Теперь она будет учитываться не по одному месяцу, а в среднем за три. Это обеспечит большую гибкость для медорганизаций и снизит риск снятий за незначительные колебания.

По словам представителей ФСМС, эти меры направлены на повышение прозрачности, эффективности и справедливости в системе медицинского страхования. Фонд планирует регулярно информировать общественность о ходе реформ и проводить консультации с экспертами и медицинским сообществом.

Ранее сообщалось, что 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила финансирования ряда квазигосударственных организаций, включая Фонд социального медицинского страхования (ФСМС).

На пленарном заседании Мажилиса депутат Асхат Рахимжанов резко раскритиковал действующую систему ОСМС, назвав её неэффективной, коррупциогенной и источником дополнительных трудностей для граждан.