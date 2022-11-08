Фонд "Самрук-Казына" сообщил детали выхода КМГ на IPO

Фото: Фонд "Самрук-Казына"

Как стало известно вчера на брифинге "Самрук-Казына" фонд намерен в ходе первого публичного размещения реализовать 30,5 млн акций "КазМунайГаз".

По данным председателя правления Фонда Алмасадама Саткалиева в рамках предложения Фонд, которому принадлежит 90,42% акций, намерен предложить к приобретению широкому кругу инвесторов (с приоритетом для граждан Казахстана) до 30 505 974 акций, что составляет приблизительно до 5% от общего количества всех акций. Остальные акции в настоящий момент принадлежат Национальному Банку Казахстана.

"Таким образом, по результатам IPO Фонд продолжит владеть не менее, чем 85% акций. Цена за одну акцию в рамках предложения составляет 8 406 тенге за акцию, предполагая капитализацию в размере около 5,1 триллионов тенге. Прием заявок инвесторов начнётся 9 ноября 2022 года и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября, а для розничных – 2 декабря 2022 года", - проинформировал глава ФНБ.

Также КМГ подтвердил своё намерение подать заявку на включение акций в официальный список ценных бумаг Международной биржи "Астана", фондовой биржи Международного финансового центра "Астана", и допуск акций к торгам на AIX. Фонд намерен предложить акции казахстанским и международным розничным и институциональным инвесторам исключительно на казахстанских фондовых биржах: AIX и на Казахстанской Фондовой Бирже ("KASE"), в соответствии с правилами и положениями AIX и KASE.

В свою очередь, председатель правления КазМунайГаз Магзум Мирзагалиев напомнил, что КМГ является ведущей нефтегазовой компанией и самой крупной среди национальных компаний в Казахстане, управляет активами по всему производственному циклу – от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг, а также участвует в разработке и реализации государственной политики в нефтегазовой отрасли.

"Компания занимает более 25% в добыче нефти и газового конденсата в стране, 56% в транспортировке и 82% в переработке нефти. Наши консолидированные активы превысили 15 триллионов тенге. В этом году исполнилось 20 лет с момента создания КМГ. Уже сейчас компания соответствует самым высоким стандартам корпоративного управления и прозрачности, широко известна на международном и казахстанском рынках ценных бумаг через выпуски своих еврооблигаций, имеет международные кредитные рейтинги от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств, два из которых инвестиционного уровня", - подчеркнул Мирзагалиев.

Также он отметил, что решение Правительства и Фонда реализовать часть акций КМГ на свободном рынке позволит потенциальным инвесторам приобрести акции компании, будет способствовать развитию рынка ценных бумаг и фондовых бирж в Казахстане. При этом он отметил, что контроль над компанией останется за государством через Фонд.

"Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы компания КМГ была привлекательной для наших инвесторов и заняла достойное место в их инвестиционных портфелях", - резюмировал глава КМГ.

Как сообщил зампред правления – финансовый директор КМГ Даурен Карабаев, консолидированные активы компании выросли с 13,7 трлн тенге по состоянию на конец 2021 года до 15,2 трлн тенге (или более 32 млрд долларов) по состоянию на конец первого полугодия 2022 года. Добыча нефти с учетом доли КМГ в крупных проектах за первое полугодие составила 10,8 млн тонн, а за девять месяцев 2022 года – более 16 млн тонн.

По данным КМГ, переработка нефти на заводах нацкомпании составила 9,7 млн тонн за первые 6 месяцев и 14,9 млн тонн за 9 месяцев 2022 года. Рост объемов переработки за 9 месяцев составил около 800 тыс. тонн, или 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за первое полугодие 2022 года в тенговом выражении составила 4,2 трлн тенге, что на 57% выше показателя первого полугодия 2021 года. Свободный денежный поток составил 188 млрд тенге за первое полугодие этого года, что выше аналогичного периода прошлого года на 81%.

Напомним, планируемое IPO КМГ проводится в рамках реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного Правительством Республики Казахстан.