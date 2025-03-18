Фонд развития креативной индустрии появится в Казахстане
Цель создание Фонда развития креативной индустрии - выявление талантов.
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В Казахстане создадут фонд развития креативной индустрии, сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает BaigeNews.kz. Он будет создан в форме корпоративного фонда с участием ведущих творческих и образовательных организаций Казахстана и будет осуществлять деятельность по четырем направлениям. Это - выявление талантов, девелопмент проектов, развитие инфраструктуры, содействие экспорту.
"Бюджет Фонда развития креативной индустрии Казахстана будет формироваться за счет отчислений в размере от трех процентов от деятельности национального лотерейного оператора.
Одним из главных направлений его деятельности будет развитие венчурного инвестирования в сфере креативных индустрий. В этой связи будет создано венчурное подразделение на базе МФЦА, с привлечением пула управляющих компаний, которые будут способствовать эффективному размещению денежных средств на основе срочности и возвратности", - сказала министр на заседании Правительства.
Ранее в ведомстве сообщили 12 направлений креативной индустрии в Казахстане.
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