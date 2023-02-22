Фонд "Қазақстан халқына" закупил препараты для казахстанцев с редкой болезнью Девика

Фото: pixabay.com

Общественный фонд "Қазақстан халқына" продолжает обеспечение лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями. На этот раз ОФ приобрёл препарат для троих граждан с редким заболеванием "Оптиконевромиелит" (болезнь Девика), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Накануне для лечения пациентов в управление здравоохранения Астаны доставили препарат "Ритуксимаб". Как уточнили в фонде, всего закуплено семь флаконов препарата на сумму 1,8 миллиона тенге.

Уточняется, что лекарства были закуплены по заявке управления здравоохранения, в связи с отсутствием средств в бюджете. Запрос на приобретение "Ритуксимаба" для пациентов был рассмотрен Экспертным комитетом по орфанным заболеваниям и утверждён правлением фонда. После чего начаты работы по поиску поставщика.

"Фонд обратился к отечественному и зарубежному производителям. По итогам проведённых переговоров с поставщиками, а также согласовательных процедур заключён договор с местным производителем лекарств "Карагандинским фармацевтическим комплексом", — говорится в сообщении.

По данным управления, пациенты проходят обследование, по итогам которого планируется начать терапию.

Болезнь Девика — патология, которая характеризуется поражением зрительных нервов и нарушениями со стороны спинного мозга.