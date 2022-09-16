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  • Фонд "Қазақстан халқына" возместит сгоревшее имущество пострадавшим в Костанайской области
@gazshak Сегодня, 16:22
109
Фото: @gazshak

Фонд "Қазақстан халқына" возместит сгоревшее имущество пострадавшим в Костанайской области

Фонд "Қазақстан халқына" готов возместить сгоревшее имущество пострадавшим в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил глава фонда Болат Жамишев на пресс-конференции.

"Мы с акимом поговорили и договорились, что мы поучаствуем не сейчас, не по экстренной помощи. Мы поучаствуем тогда, когда дома построят, и встанет вопрос о мебели, холодильниках и прочем. По оснащению этих домов мы людям поможем. Аким согласился, что это будет актуально. У них же сгорело всё имущество, и вот мы готовы будем это возместить. И сделаем мы это ещё и за счёт целевых денег", - сказал Болат Жамишев.

Ранее сообщалось, что в другом - едином общественном фонде для помощи погорельцам "Қайырымдылық KZ" собралось более 697 миллионов тенге.

Пожар несколько дней бушевал в Костанайской области и охватил 43 тысячи гектаров. Горел лес и посёлки. Больше всего пострадал Аманкарагай, где огонь уничтожил 89 домов.

15 сентября стало известно о начале досудебного расследования в отношении руководства Басаманского лесхоза.

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#Пожар #пожар в Костанай #компенсация
Сегодня, 16:22
109
Жадра Жулмухаметова Журналист
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