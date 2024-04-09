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Фонд "Қазақстан халқына" увеличит размер помощи для пострадавших от паводков до 10 млрд. тенге

Сегодня, 12:17
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17
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Фото: primeminister.kz

Попечительский Совет Фонда "Қазақстан халқына" рассмотрел  вопрос об оказании помощи в ряде  регионов страны, пострадавших в результате паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на фонд.

"Было принято во внимание что ранее, Фонд анонсировал выделение 5 млрд.  тенге  для   строительства 200 домов в сельской местности. Учитывая масштабы стихии и ее последствия,  Попечительский Совет  Фонда утвердил  решение о выделении  на эти цели всего 10 млрд тенге.

Кроме  этого, все пожертвования, поступившие от юридических и физических лиц на счета  Фонда в период с 1 по 30 апреля, будут направлены на  строительство  домов  пострадавшим. По состоянию  на 9  апреля  от  граждан  и компаний  поступило 970 млн. тенге", - говорится в сообщении.

За счет средств Фонда и собранных  денег возможно построить более 430 домов.

Учитывая, что потребность в восстановлении жилья, разрушенного стихией, намного выше, Фонд "Қазақстан халқына" еще  раз  обращается к  неравнодушным  гражданам  и юридическим  лицам  с  призывом о поддержке инициативы Главы  государства по сбору средств для  оказания  помощи  пострадавшим.

Фонд просит использовать для пожертвований  счета и реквизиты, указанные  только на  официальном веб-сайте Фонда https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/donors.html.

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