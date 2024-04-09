Фонд "Қазақстан халқына" увеличит размер помощи для пострадавших от паводков до 10 млрд. тенге
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Попечительский Совет Фонда "Қазақстан халқына" рассмотрел вопрос об оказании помощи в ряде регионов страны, пострадавших в результате паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на фонд.
"Было принято во внимание что ранее, Фонд анонсировал выделение 5 млрд. тенге для строительства 200 домов в сельской местности. Учитывая масштабы стихии и ее последствия, Попечительский Совет Фонда утвердил решение о выделении на эти цели всего 10 млрд тенге.
Кроме этого, все пожертвования, поступившие от юридических и физических лиц на счета Фонда в период с 1 по 30 апреля, будут направлены на строительство домов пострадавшим. По состоянию на 9 апреля от граждан и компаний поступило 970 млн. тенге", - говорится в сообщении.
За счет средств Фонда и собранных денег возможно построить более 430 домов.
Учитывая, что потребность в восстановлении жилья, разрушенного стихией, намного выше, Фонд "Қазақстан халқына" еще раз обращается к неравнодушным гражданам и юридическим лицам с призывом о поддержке инициативы Главы государства по сбору средств для оказания помощи пострадавшим.
Фонд просит использовать для пожертвований счета и реквизиты, указанные только на официальном веб-сайте Фонда https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/donors.html.
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