Фонд "Қазақстан халқына" планирует открыть в регионах Казахстана реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, передаёт BaigeNews.kz.

В сфере социальной поддержки и реабилитации Фондом реализуется 29 проектов на общую сумму 16,3 миллиарда тенге. Фонд финансирует проекты, направленные на оснащение районных реабилитационных центров, центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, обеспечение детей и молодёжи инновационными протезно-ортопедическими и экзоскелетами, улучшение качества жизни детей и подростков с ограниченными возможностями.

"Нами уже открыто пять областных реабилитационных центров и четыре районных реабилитационных центра в сельской местности. Реализация благотворительных программ "QH Оңалту орталықтары" и "QH Аудандық оңалту орталықтары" обеспечит открытие до конца года во всех регионах 25 реабилитационных центров для детей с особыми потребностями, направленных на развитие инфраструктуры в сельской местности и обеспечение реабилитации в шаговой доступности", - сказал председатель правления ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, в сфере спорта и культуры реализуется 14 программ и проектов на 9,5 миллиарда тенге. В Западно-Казахстанской области проводится модернизация 25 сельских библиотек и превращение их в сельские комьюнити-центры. В отдаленных населённых пунктах при поддержке Фонда открыто 100 спортивных залов для сельской молодежи. Запланировано возведение 40 спортивных залов ангарного типа в сельской местности, моно- и малых городах.

Также Фондом профинансировано строительство 627 домов в 5 регионах для пострадавших семей в результате паводков.