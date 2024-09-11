Фонд "Қазақстан халқына" объявил имена 792 обладателей грантов на высшее образование

Правление Фонда "Қазақстан халқына" утвердило список абитуриентов для присуждения образовательных грантов, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году в рамках благотворительной программы для распределения 850 грантов были отобраны 93 высших и послевузовских учебных заведения. C 1 по 17 августа приёмные комиссии учебных заведений принимали заявки от абитуриентов.

Администратором программы КФ "Endowment Qazaqstan Halqyna" получены протоколы от конкурсных комиссий 85 учебных заведений. По итогам проверки документов на соответствие критериям сформирован окончательный список из 792 абитуриентов, распределённых по следующим категориям:

1. Дети погибших граждан во время январских событий 2022 года – три абитуриента;

2. Дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей – 168 абитуриентов;

3. Абитуриенты из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов – 149 абитуриентов;

4. Лица с инвалидностью – 177 абитуриентов;

5. Лица из семей, воспитывающих детей с инвалидностью – 295 абитуриентов.

Образовательный грант ОФ "Қазақстан халқына" безвозмездный, покрывает оплату высшего образования в размере до миллиона тенге в год, с присуждением степени "бакалавр" на весь период очного обучения, а также ежемесячную стипендию в размере 40 тысяч тенге на протяжении 10 месяцев в году, за исключением летних каникул.

Список обладателей грантов доступен по ссылке.