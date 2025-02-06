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Фонд поддержки креативных индустрий начинает работу в Казахстане

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Qazcontent Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: Qazcontent

Глава государства подписал закон, направленный на поддержку и развитие креативных индустрий в Казахстане. В рамках нового законодательства начинает работу специальный фонд. Об этом заявила министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Фонд будет заниматься поиском талантов, привлечением инвесторов, развитием инфраструктуры и содействием экспорту культурных и креативных проектов.

Министр отметила, что на данный момент в Казахстане уже функционируют 12 креативных центров, в 2025 году их планируют открыть ещё в восьми регионах. 

"Мы должны систематически развивать творческую, креативную индустрию, чтобы быть конкурентоспособными во всём мире. Потому что эта отрасль способствует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, технологическому прорыву. Формирование нового поколения творческих предпринимателей – залог долгосрочного развития, успеха. Мы должны приложить усилия, чтобы казахская культура и креативное искусство были признаны на мировом уровне. Креативная экономика - это инвестиции в будущее Казахстана. Если мы будем развивать её сегодня системно, то завтра наша страна определит своё место в мировом культурно-экономическом пространстве, откроет новые возможности", - сказала Балаева.

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