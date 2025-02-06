Глава государства подписал закон, направленный на поддержку и развитие креативных индустрий в Казахстане. В рамках нового законодательства начинает работу специальный фонд. Об этом заявила министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Фонд будет заниматься поиском талантов, привлечением инвесторов, развитием инфраструктуры и содействием экспорту культурных и креативных проектов.

Министр отметила, что на данный момент в Казахстане уже функционируют 12 креативных центров, в 2025 году их планируют открыть ещё в восьми регионах.