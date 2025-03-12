Специализированный межрайонный экономический суд Астаны рассмотрел иск Департамента юстиции о ликвидации общественного объединения "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, первичная государственная регистрация данного юридического лица проведена 11 октября 2021 года.

Учредителями объединения значатся 10 человек, их имена указаны в протоколах учредительных собраний, включая Кайрат Перизат.

В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой подписи от имени 9 из 10 учредителей в учредительных документах поставлены Кайрат Перизат.

"Юридическое лицо может быть ликвидировано в силу статьи 49 Гражданского кодекса, по решению суда в случае признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер", - говорится в сообщении.

Согласно пункта 12 Нормативного постановления Верховного Суда РК "О некоторых вопросах применения судами налогового законодательства" - регистрация (перерегистрация) юридического лица с указанием руководителя и (или) учредителя (участника) - физического лица, который не причастен к его созданию (перерегистрации), является основанием для ликвидации (признания недействительной перерегистрации) юридического лица.

Учитывая выявленные при создании объединения нарушения, суд решил принудительно ликвидировать ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030".

Решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что 14 февраля 2024 года в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны был подан иск о признании государственной регистрации недействительной и принудительной ликвидации организации.

Основанием для подачи судебного иска стало письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в котором инициирована процедура отмены регистрации общественного объединения.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело.