Фонд науки представил пять разработок учёных, ищущих софинансирование

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Корреспондент BaigeNews.kz собрал пять интересных научных проектов казахстанских учёных, представленных на витрине "Фонда науки" и готовых к дальнейшей коммерциализации.

REVITA — похудение по науке

Руководитель проекта — Галимжан Габдрешов, кандидат педагогических наук, PhD, автор более 30 изобретений для улучшения качества жизни детей с особыми потребностями.

Казахстанский учёный изобрёл растительное средство, уничтожающее голод и вызывающее выброс чистой энергии. Через рецепторы на языке средство программирует пищеварительную систему на похудение.

Учёный отмечает, что создал комбинацию из четырёх обычных растений. Всего он провёл 12 испытаний, в результате которых восемь человек сбросили лишний вес на 10 процентов.

Себестоимость средства для похудения — 3000 тенге, но, по оценкам учёного, на рынке препарат будет стоить 150 000 тенге. Разработчик утверждает, что средство не подлежит сравнению с другими аналогами, так как, по его мнению, представленные на рынке средства не имеют научной основы.

Персональное портативное устройство для уничтожения вирусов COVID-19

Руководитель проекта — Оралбай Дарменов, д.м.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби.

По информации учёного, данный аппарат способен менее чем за 30 секунд уничтожать вирус COVID-19 в портативной дезинфекционной камере, таким образом прерывая путь заражения и ликвидируя опасность очередной пандемии.

Оралбай Дарменов уже получил соответствующий патент на устройство и создал рабочий прототип.

Дезинфицирующий препарат, применяемый в портативном устройстве, зарегистрирован в реестре ВОЗ, безвреден и доступен на рынке по низкой цене.

По информации казахстанского учёного, себестоимость устройства — 3000 тенге, а планируемая цена сбыта — 5000 тенге за единицу.

Интеллектуальные биотехнологические фильтры для очистки воздуха

Руководитель проект — Едилхан Дидар, PhD, ассоц. профессор, руководитель центра Smart City.

Учёный предлагает наладить производство биотехнологических фильтров с применением живых растительных культур — мха вида сфагнум, который собирает в себе множество тяжёлых металлов и очищает воздух. Предлагается два решения:

1. Биотехнологический фильтр для города, который может быть расположен как на улицах, так и внутри помещений. Фильтр будет состоять из системы очистки воздуха, натурального естественного фильтра, системы выращивания мха, системы поддержки микроклимата.

2. Небольшой биотехнологический фильтр для домашнего использования. Биофильтр будет очищать воздух в комнате площадью до 16 квадратных метров за 30 минут. Воздух будет проходить через четыре уровня фильтрации:

мох — задерживает пыльцу и аллергены;

кокос — бактерии и споры;

шёлк — мелкую пыль;

активированный уголь — вредные газы.

Плантационное лесоразведение "POPULUS"

Руководитель проекта — Булхаир Мамбетов, профессор, директор лесного научно-инновационного института КазНАИУ.

Учёный предлагает создать интенсивные плантации быстрорастущих пород деревьев в условиях аридной зоны юга-востока Казахстана с целью производства древесной биомассы и восстановления деградированных земель.

Довольно актуальный проект, особенно если учесть, что не так давно лесные пожары уничтожили более 40 тысяч гектаров лесов в Костанайской области.

В частности, проект учёного предполагает создание промышленных плантаций быстрорастущих гибридных форм тополей с целью получения древесной биомассы и делового леса. Для долгосрочного воспроизводства и развития жизнеспособности гибридов предлагается закладка собственного маточного отделения и опытного селекционного участка.

Коммерциализация заключается в том, что за счёт создаваемых плантаций будет добываться большой объём древесины для нужд производства.

Твёрдое облепиховое масло HYPEROIL

Авторы разработки — Булхаир Мамбетов, д.с-х.н., профессор, директор лесного научно-инновационного института КазНАИУ и Галина Колокольникова.

По утверждению авторов, конкурентным преимуществом проекта является то, что твёрдое облепиховое масло не имеет близких аналогов в мире. А ближайший конкурент "жидкое масло облепихи" не является концентратом, а значит, доступный объём рынка можно оценивать в 80%.

Авторы проекта отмечают, что основными потребителями станут люди, которые перенесли тяжёлые заболевания и применяли токсичные лекарственные препараты, а также те, кто употреблял никотиновую, наркотическую и алкогольную продукцию; подверженные радиации. По мнению авторов, твёрдое облепиховое масло способно поднять иммунитет и восстановить здоровье человека.

Как известно из презентации проекта, сам концентрат твёрдого облепихового масла уже получен в результате научно-технической деятельности ещё в 1997-2001 годах. Сейчас же стоит задача по созданию витаминизированных товаров на основе этого концентрата и запуск полноценного производства.

Следует отметить, что авторы в течение пяти лет проводили соответствующие клинические исследования на 300 онкологических больных. Себестоимость одной упаковки — 3900 тенге, розничная цена — 6591 тенге.

Материал был подготовлен на основе данных АО "Фонд науки". По информации Фонда, все перечисленные выше проекты находятся в поиске софинансирования.