Лента новостей
- Более 560 миллионов тенге выплатили владельцам авто, повреждённых во время январских событий в Алматы 21:44 35
- Фонд науки представил пять разработок учёных, ищущих софинансирование 21:25 78
- Расширение сотрудничества обсудили госсоветники Казахстана и Кыргызстана 20:58 83
- Места на нижних полках в вагонах казахстанских поездов станут дороже верхних 20:35 326
- Почему допрашивали бывшего замакима Алматы Бабакумарова, рассказали в Антикоре 20:23 185
- Президент Европейского Совета прибыл в Казахстан 19:42 303
- Казахстан полностью обеспечен основными видами сельхозпродукции - Карашукеев 19:30 167
- Происходит в каждой третьей семье - как жертвам бытового насилия помогают в Алматы 19:15 143
- Президент дал поручения Маулену Ашимбаеву 18:36 228
- Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании 18:17 192
- Метели прогнозируют синоптики в Казахстане 27 октября 17:51 347
- Башимов: Амнистия для участников январских событий - высочайший акт гуманизма 17:13 272
- Мэр Нью-Йорка поздравил казахстанцев с Днём Республики 16:55 305
- Трое детей ушли на пикник и потерялись в Алматинской области 16:23 447
- Депутаты предложили ужесточить выдачу водительских прав самоучкам 16:11 300
- Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября 15:44 312
- Двухлетний ребёнок утонул в луже после ливня в Туркестанской области 15:37 710
- Алматинцы могут узнать адреса своих избирательных участков через Call-центр, Telegram-бот и сайт 15:32 228
- В Казахстан приедет Президент Европейского Совета 15:16 330
- Проливной дождь затопил Шымкент 15:06 549
- Банк ЦентрКредит возглавил Руслан Владимиров 14:52 483
- Как приток россиян сказался на работе обменников 14:42 513
- Мажилис одобрил законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год 14:32 551
- Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов 14:25 285
- Минсельхоз вернул в госсобственность пять миллионов гектаров простаивающих земель 13:56 319
- Токаев назвал главные направления своей предвыборной платформы 13:29 764
- Депутаты заявили о недоступности соцуслуг ВИЧ-инфицированным в Казахстане 12:55 383
- В адрес президента Казахстана продолжают поступать поздравительные телеграммы 12:39 340
- Против уничтожения обсерватории ради очередных коттеджей в Алматы высказалась депутат 12:29 1379
- В столице ввели постоплату за платные парковки 12:18 393
- Tiktok откроет своё представительство в Казахстане этой осенью 12:13 315
- "Гособвинение не смогло доказать преступление". Биртанов выступил с последним словом в суде 11:42 4959
- "Были и больше суммы" - глава Минфина о займе в 345 миллионов евро в МБРР 11:42 421
- В Казахстане оцифруют услуги в сфере земельных отношений 11:23 351
- Иностранца осудили на семь лет за контрабанду и перевозку наркотиков 11:12 363
- Плохое качество интернета в Казахстане прокомментировал вице-министр МЦРИАП 10:42 1183
- 28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан 10:29 351
- Сколько иностранцев после 21 сентября получили ИИН, рассказали в правительстве 10:18 399
- 30-летие вступления в ООН: в Казахстане выпустили юбилейную марку 09:49 365
- "Вакцину от коррупции" презентуют в Казахстане в начале 2023 года 09:38 355
- Депутат Мажилиса Айбек Паяев досрочно сложил полномочия 09:32 482
- Резкий спад заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане 09:08 447
- Канье Уэст перестал быть миллиардером после постов в соцсетях 08:58 1076
- Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter до конца недели 08:35 373
- Головкин "разорил" бывшего чемпиона мира 08:20 1471
- Гранты для солдатов: Минобороны подписало соглашение с казахстанскими вузами 07:42 435
- 80-летний житель Темиртау готовится к ЧМ по пауэрлифтингу 06:36 719
- Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет 05:24 1327
- В США появился магазин с копиями кроссовок известных брендов для лошадей 04:08 412
- Украина потребует исключить Россию из ФИФА и УЕФА 03:15 514
- В Актау теперь можно за мусор получить деньги 02:21 511
- Водитель сгорел заживо в машине на трассе в Сатпаеве 01:02 1762
- В Актюбинской области гимн Казахстана одновременно исполнили более 15 тысяч человек 00:07 463
- "Барыс" проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ 25.10.2022 436
- Жители Риддера, оставшиеся без тепла, постепенно согреваются 25.10.2022 425
- Казахстанцев с Днём Республики поздравили из космоса 25.10.2022 442
- Флаг Казахстана украсил самую высокую башню в мире 25.10.2022 1248
- Праздничный салют прогремел в столице в честь Дня Республики 25.10.2022 545
- Головкину предложили другого соперника вместо обязательных претендентов 25.10.2022 769
- Дождь, снег и туман: какая погода ожидается в Казахстане в среду 25.10.2022 1724
- Astana Media Week-2022 стартует в столице 25.10.2022 528
- Аким Семея водил хороводы с земляками в День Республики 25.10.2022 5559
- Завораживающие кадры солнечного затмения запечатлели казахстанцы 25.10.2022 2770
- Центр иппотерапии для особенных детей открыли в Астане 25.10.2022 509
- Казахстанская делегация участвует в форуме "Центральная Азия – Республика Корея" 25.10.2022 606
- Квартиры по программе "Нұрлы жер" получили очередники в столице 25.10.2022 547
- Казахстанская фехтовальщица стала второй на турнире в Турции 25.10.2022 661
- Ключи от новых домов получили многодетные семьи ВКО 25.10.2022 556
- Поздравительные телеграммы из разных стран поступают Токаеву 25.10.2022 471
- Назван победитель третьего тура чемпионата Казахстана по настольному теннису 25.10.2022 560
- В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой 25.10.2022 1124
- Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днём Республики 25.10.2022 672
- Как проходит главный день скачек, посвящённых Дню Республики в Астане 25.10.2022 641
- Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага 25.10.2022 551
- Предвестник независимости: почему было важно сохранить День Республики 25.10.2022 534
- Король Великобритании продаёт скакунов своей матери 25.10.2022 1494
- Лучший теннисист Казахстана одолел четвёртую ракетку России в Швейцарии 25.10.2022 844
- От первых тенге до международных наград. Какие реликвии Дня Республики можно найти в Национальном музее Казахстана 25.10.2022 520
- Вдвое уменьшилась суточная заболеваемость СOVID-19 в Казахстане 25.10.2022 571
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики 25.10.2022 561
Фонд науки представил пять разработок учёных, ищущих софинансирование
Корреспондент BaigeNews.kz собрал пять интересных научных проектов казахстанских учёных, представленных на витрине "Фонда науки" и готовых к дальнейшей коммерциализации.
REVITA — похудение по науке
Руководитель проекта — Галимжан Габдрешов, кандидат педагогических наук, PhD, автор более 30 изобретений для улучшения качества жизни детей с особыми потребностями.
Казахстанский учёный изобрёл растительное средство, уничтожающее голод и вызывающее выброс чистой энергии. Через рецепторы на языке средство программирует пищеварительную систему на похудение.
Учёный отмечает, что создал комбинацию из четырёх обычных растений. Всего он провёл 12 испытаний, в результате которых восемь человек сбросили лишний вес на 10 процентов.
Себестоимость средства для похудения — 3000 тенге, но, по оценкам учёного, на рынке препарат будет стоить 150 000 тенге. Разработчик утверждает, что средство не подлежит сравнению с другими аналогами, так как, по его мнению, представленные на рынке средства не имеют научной основы.
Персональное портативное устройство для уничтожения вирусов COVID-19
Руководитель проекта — Оралбай Дарменов, д.м.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби.
По информации учёного, данный аппарат способен менее чем за 30 секунд уничтожать вирус COVID-19 в портативной дезинфекционной камере, таким образом прерывая путь заражения и ликвидируя опасность очередной пандемии.
Оралбай Дарменов уже получил соответствующий патент на устройство и создал рабочий прототип.
Дезинфицирующий препарат, применяемый в портативном устройстве, зарегистрирован в реестре ВОЗ, безвреден и доступен на рынке по низкой цене.
По информации казахстанского учёного, себестоимость устройства — 3000 тенге, а планируемая цена сбыта — 5000 тенге за единицу.
Интеллектуальные биотехнологические фильтры для очистки воздуха
Руководитель проект — Едилхан Дидар, PhD, ассоц. профессор, руководитель центра Smart City.
Учёный предлагает наладить производство биотехнологических фильтров с применением живых растительных культур — мха вида сфагнум, который собирает в себе множество тяжёлых металлов и очищает воздух. Предлагается два решения:
1. Биотехнологический фильтр для города, который может быть расположен как на улицах, так и внутри помещений. Фильтр будет состоять из системы очистки воздуха, натурального естественного фильтра, системы выращивания мха, системы поддержки микроклимата.
2. Небольшой биотехнологический фильтр для домашнего использования. Биофильтр будет очищать воздух в комнате площадью до 16 квадратных метров за 30 минут. Воздух будет проходить через четыре уровня фильтрации:
мох — задерживает пыльцу и аллергены;
кокос — бактерии и споры;
шёлк — мелкую пыль;
активированный уголь — вредные газы.
Плантационное лесоразведение "POPULUS"
Руководитель проекта — Булхаир Мамбетов, профессор, директор лесного научно-инновационного института КазНАИУ.
Учёный предлагает создать интенсивные плантации быстрорастущих пород деревьев в условиях аридной зоны юга-востока Казахстана с целью производства древесной биомассы и восстановления деградированных земель.
Довольно актуальный проект, особенно если учесть, что не так давно лесные пожары уничтожили более 40 тысяч гектаров лесов в Костанайской области.
В частности, проект учёного предполагает создание промышленных плантаций быстрорастущих гибридных форм тополей с целью получения древесной биомассы и делового леса. Для долгосрочного воспроизводства и развития жизнеспособности гибридов предлагается закладка собственного маточного отделения и опытного селекционного участка.
Коммерциализация заключается в том, что за счёт создаваемых плантаций будет добываться большой объём древесины для нужд производства.
Твёрдое облепиховое масло HYPEROIL
Авторы разработки — Булхаир Мамбетов, д.с-х.н., профессор, директор лесного научно-инновационного института КазНАИУ и Галина Колокольникова.
По утверждению авторов, конкурентным преимуществом проекта является то, что твёрдое облепиховое масло не имеет близких аналогов в мире. А ближайший конкурент "жидкое масло облепихи" не является концентратом, а значит, доступный объём рынка можно оценивать в 80%.
Авторы проекта отмечают, что основными потребителями станут люди, которые перенесли тяжёлые заболевания и применяли токсичные лекарственные препараты, а также те, кто употреблял никотиновую, наркотическую и алкогольную продукцию; подверженные радиации. По мнению авторов, твёрдое облепиховое масло способно поднять иммунитет и восстановить здоровье человека.
Как известно из презентации проекта, сам концентрат твёрдого облепихового масла уже получен в результате научно-технической деятельности ещё в 1997-2001 годах. Сейчас же стоит задача по созданию витаминизированных товаров на основе этого концентрата и запуск полноценного производства.
Следует отметить, что авторы в течение пяти лет проводили соответствующие клинические исследования на 300 онкологических больных. Себестоимость одной упаковки — 3900 тенге, розничная цена — 6591 тенге.
Материал был подготовлен на основе данных АО "Фонд науки". По информации Фонда, все перечисленные выше проекты находятся в поиске софинансирования.
-
Hype news
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 12857
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1013
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1081
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2114
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2221
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3485
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 10706
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4717
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87572
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3735
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3211
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 11974
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5397
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2096
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2476
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32158
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3232
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4298
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11108
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10124
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7079
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299660
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7522
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 6901
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24118
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7382
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7195
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14263
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9779
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9433
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11238
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27698
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9273
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12943
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20560
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 10893
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11518
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8373
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28231
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8452
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347681
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 36910
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9257
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 9930
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 15798
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9118
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 48891
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14028
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 11853
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11060
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10263
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10653
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12226
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 9810
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10745
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10168
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27189
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 9946
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10227
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 9817
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31450
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189204
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16744
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20974
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 11762
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12146
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 20847
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7329
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13204
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7231
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10014
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32059
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14497
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7884
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11844
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7992
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 25178
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 10058
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10852
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 9292
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 754
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 971
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 710
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18296
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 985
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 858
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 905
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 5944
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1531
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12670
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10929
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10930
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11431
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10581
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14828
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11542
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13032
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13999
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13689
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11288
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11666
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28109
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12628
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14996
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11716
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12991
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13654
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14931
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13074
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15042
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14574
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15735
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15678
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32254
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16143
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17079
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16767
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17674
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17581
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26483
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17025
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24314
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35059
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18836
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24484
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23399
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25366
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21429
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22858
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21085
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20894
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20815
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36502
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22901
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21032
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25937
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25102
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25453
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24727
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24835
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26977
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27461
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26146
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25742
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26427
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27752
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25232
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28651
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26196
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26815
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27768
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29574
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28436
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27582
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31594
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27199
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 30137
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27793
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58551
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29325