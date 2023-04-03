Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов

Он сменил на этом посту Алмасадама Саткалиева.

Премьер-министр Алихан Смаилов представил коллективу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" нового председателя правления, передаёт BaigeNews.kz. Им стал Нурлан Жакупов.

Глава правительства подчеркнул, что перед фондом стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, развитию энергетического комплекса, обеспечению инфраструктурного, транспортно-логистического и индустриального развития республики.

Кроме того, "Самрук-Қазына" должен активно поддерживать и создавать благоприятные условия для отечественных товаропроизводителей, что позволит национальной экономике укрепиться на пути устойчивого развития.

"Приоритетные направления работы и KPI каждой дочерней компании и холдинга в целом определены, понятны задачи на перспективу. Фонд является очень важным элементом в нашем государстве, управляющим большими активами. От эффективной работы фонда многое зависит, особенно крупные проекты, которые влияют на всю экономику и на дальнейшее поступательное развитие нашей страны", — сказал Алихан Смаилов, пожелав Нурлану Жакупову и всем сотрудникам фонда успехов в работе.

Премьер-министр также поблагодарил Алмасадама Саткалиева, возглавлявшего фонд последние два года, за вклад в развитие казахстанской экономики.