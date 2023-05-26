"ФОМС не даёт денег" — Минздрав призвал пресекать такие жалобы главврачей

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В Общественном совете при Минздраве представили отчёт по итогам работы Фонда социального медицинского страхования за 2022 год и высказались о расходовании средств ОСМС поликлиниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщил председатель правления ФСМС Сабит Ахметов, за три года после внедрения ОСМС объём финансирования системы здравоохранения увеличился в 2,5 раза – с одного триллиона тенге до 2,5 триллbона тенге. Благодаря данным вливаниям, расходы на здоровье одного жителя фактически возросли в 2,5 раза - с 55,8 тысячи тенге до 138 тысяч тенге.

При этом ежегодно в системе ОСМС растёт доля поставщиков медицинских услуг с частной формой собственности. В 2023 году Фондом медстрахования заключены 4 578 договоров с 1 928 поставщиками, из которых 63 процента – частные клиники.

Также допсредства направлены на отдельные виды медицинской помощи, ранее испытывавшие дефицит финансирования. К примеру, объём финансирования таких высоко-технологичных медуслуг, как кардио- и нейрохирургия, ЭКО, трансплантология увеличен в 3,5 раза (с 22,9 миллиарда в 2019 году до 82,3 миллиарда тенге в 2023 году), медреабилитации и консультативно-диагностической помощи в 12,5 раза (с 25 миллиардов до 317,4 миллиарда тенге), реабилитация – с шести миллиардов до 76,4 миллиарда тенге.

Однако, по мнению главы Общественного совета Минздрава Надежды Петуховой, в условиях одних и тех же тарифов, одни менеджеры здравоохранения сумели рационально распорядиться финансовыми средствами на оказание медпомощи и работать без долгов, другие, напротив, расходуют деньги не эффективно, без учёта приоритетов.

"Поэтому призываю членов совета везде, где вы выступаете, общаетесь с населением, пресекать такого рода высказывания главных врачей, что Фонд не даёт денег", — сказала Петухова.

Ранее представители медицинских организаций страны заявили, что казахстанцам могут перестать оказывать ряд клинико-диагностических услуг из-за долгов.