Авиакомпанию FlyArystan привлекли к ответственности

Авиакомпания FlyArystan привлечена к ответственности за неразмещение пассажиров в гостинице при задержке рейса, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

"В связи с непредоставлением услуг (пассажиры не были размещены в гостинице, не был организован трансфер пассажиров с аэропорта до гостиницы и обратно) при задержке рейса по маршруту Алматы - Астана в отношении авиакомпании "FlyArystan" составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 692 000 тг.)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что комитет продолжает работу по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний за нарушение требований действующего законодательства страны по ненадлежащему предоставлению услуг при задержках рейсов.