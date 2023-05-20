Fly Arystan запускает прямые рейсы из Астаны в Анкару и Ташкент

Фото: flyarystan.com

C 23 мая 2023 казахстанский лоукостер планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Анкара, а с 3 июля Астана – Ташкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Планируется, что самолёты "Fly Arystan" в Турцию будут летать по вторникам и субботам, а в столицу Узбекистана — по понедельникам и средам.

Рейсы будут осуществлять на воздушных судах типа Airbus-320.