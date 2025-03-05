Антимонопольный орган раскрыл нарушения в ценообразовании авиакомпании "Fly Arystan", обнаружив скрытые доплаты, которые увеличивали стоимость билетов на различных этапах бронирования, /kompastour.com. Эти дополнительные сборы, называемые "drip pricing" или капельным ценообразованием, добавлялись к стоимости авиабилетов, что является незаконным в рамках европейского законодательства.

"Мы выявили факты применения этого метода, что привело к повышению цены на авиабилеты. В ответ было вынесено уведомление с требованием прекратить нарушение антимонопольного законодательства, что компания в итоге исполнила", — заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.

В настоящий момент Агентство продолжает антимонопольный анализ на рынке внутренних авиаперевозок, что может повлиять на дальнейшие практики ценообразования в отрасли.