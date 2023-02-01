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Лента новостей

gov.kz Сегодня, 09:03
262
Сегодня, 09:03
262
Фото: gov.kz

Флешмоб провели таксисты в Астане

Водители такси в Астане выстроили машины в надпись "Біз қарсымыз!", устроив флешмоб против распространения наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В полиции отметили участившиеся факты нарушений закона среди наркозависимых лиц, в том числе — среди водителей авто. Зачастую под видом пассажирских перевозок таксисты занимались сбытом запрещённых веществ. Данные деяния попадают под уголовную ответственность и предусматривают с 2019 года лишение свободы до шести лет.

"Я работаю в такси не первый год. Как и моим коллегам, мне попадаются различные клиенты. Но в последнее время много наркозависимых пассажиров вызывают нас, чтобы "поднять закладку", если говорить их языком, делая нас невольными соучастниками преступления. Мы не можем закрывать на это глаза. Поэтому прошу, если вы столкнётесь с подобной ситуацией, обратитесь в полицию", — обратился к жителям столицы один из участников флешмоба.

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#такси #Астана #наркотики
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:03
262
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