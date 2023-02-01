Флешмоб провели таксисты в Астане

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Водители такси в Астане выстроили машины в надпись "Біз қарсымыз!", устроив флешмоб против распространения наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В полиции отметили участившиеся факты нарушений закона среди наркозависимых лиц, в том числе — среди водителей авто. Зачастую под видом пассажирских перевозок таксисты занимались сбытом запрещённых веществ. Данные деяния попадают под уголовную ответственность и предусматривают с 2019 года лишение свободы до шести лет.