Фламинго прилетели на озеро Караколь в Мангистаускую область

Завсегдатаев озера Караколь – розовых фламинго – запечатлели на видео 3 октября в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Lada.kz.

По словам автора видео, местного блогера Азамата Сарсенбаева, дата прилета птиц не является удивительной. Он отметил, что птицы прилетают к нам с середины сентября и находятся на озере до конца ноября.

"Второй раз они прилетают традиционно в начале марта к нам, находятся тут до середины мая", - рассказал Азамат.

Пользователи Сети удивились, из-за чего оперение розовых фламинго выглядит необычно, а именно – почему оно серого цвета.