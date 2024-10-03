Фламинго прилетели на озеро Караколь в Мангистаускую область
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Завсегдатаев озера Караколь – розовых фламинго – запечатлели на видео 3 октября в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Lada.kz.
По словам автора видео, местного блогера Азамата Сарсенбаева, дата прилета птиц не является удивительной. Он отметил, что птицы прилетают к нам с середины сентября и находятся на озере до конца ноября.
"Второй раз они прилетают традиционно в начале марта к нам, находятся тут до середины мая", - рассказал Азамат.
Пользователи Сети удивились, из-за чего оперение розовых фламинго выглядит необычно, а именно – почему оно серого цвета.
"Потому что серый является настоящим цветом фламинго, по крайней мере они обладают этим цветом при рождении, и постепенно, благодаря питанию, по мере взросления окрашиваются в привычные розовый и красный цвета, - пояснил блогер.
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