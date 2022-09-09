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Флаги посольств США и Великобритании в Казахстане приспущены Сегодня, 13:28
189

Флаги посольств США и Великобритании в Казахстане приспущены

Посольство Великобритании в Нур-Султане  в трауре в связи с кончиной королевы Елизаветы II, дипмиссия США также приспустила флаги в знак траура, сообщает BaigeNews.kz.

"Дипмиссия США в Казахстане выражает глубокие соболезнования королевской семье, народу Великобритании и народам Содружества в связи с кончиной Её Величества королевы Елизаветы II. Она вдохновляла многих американцев, и благодаря её руководству создала ещё более тесный союз США и Великобритании", - говорится в сообщении дипмиссии в аккаунте Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz)

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#Елизавета II #траур
Сегодня, 13:28
189
Журналист

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