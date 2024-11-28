  • 28 Ноября, 13:12
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Флаг Украины на LED-экране в Астане: МВД начало расследование

В министерстве внутренних дел завели уголовное дело по инциденту с флагом Украины на LED-экране в Астане.

Сегодня, 12:20
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
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Фото: скриншот видео

Министерство внутренних дел ответило на запросы СМИ относительно инцидента связанного с ТОО "Керуен Медиа", передаёт BaigeNews.kz.

"Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО "Керуен Медиа". На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Виновные в противоправных деяниях лица будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространилось видео LED-экрана у театра "Астана Опера", где на экране развевался желто-голубой цвет флаг Украины. 

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