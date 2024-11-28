Флаг Украины на LED-экране в Астане: МВД начало расследование

Министерство внутренних дел ответило на запросы СМИ относительно инцидента связанного с ТОО "Керуен Медиа", передаёт BaigeNews.kz.

"Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО "Керуен Медиа". На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Виновные в противоправных деяниях лица будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространилось видео LED-экрана у театра "Астана Опера", где на экране развевался желто-голубой цвет флаг Украины.