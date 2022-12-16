Флаг Казахстана в честь Дня независимости подняли в Филадельфии

Национальный флаг Казахстана подняли в американском городе Филадельфия под торжественное звучание гимна республики, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с мероприятия появилось в Сети.

"Вот уже второй год подряд в честь Дня независимости и в знак уважения к народу Казахстана, проживающему на территории США, состоялась церемония поднятия флага в центре города Филадельфия. А моей скромной персоне выпала честь и уважение выступить с речью в этот знаменательный день", — написала на своей странице в Instagram казахстанка, присутствовашая во время торжественного момента.