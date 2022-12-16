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Instagram/dina_england Сегодня, 13:39
120
Сегодня, 13:39
120
Фото: Instagram/dina_england

Флаг Казахстана в честь Дня независимости подняли в Филадельфии

Национальный флаг Казахстана подняли в американском городе Филадельфия под торжественное звучание  гимна республики, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇺🇸АМЕРИКА | ЖИЗНЬ | УЧЕБА🇺🇸 (@dina_england)

 

Видео с мероприятия появилось в Сети.

"Вот уже второй год подряд в честь Дня независимости и в знак уважения к народу Казахстана, проживающему на территории США, состоялась церемония поднятия флага в центре города Филадельфия. А моей скромной персоне выпала честь и уважение выступить с речью в этот знаменательный день", — написала на своей странице в Instagram казахстанка, присутствовашая во время торжественного момента.

Пользователи соцсетей отмечают, что подобные церемонии в честь Дня независимости Казахстана проходят и в других американских городах.

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#День независимости #Казахстан #США
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:39
120
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