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Сегодня, 06:24
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56Фото: fk-jetisu.kz
ФК "Жетысу" оштрафовали за поведение зрителей
Футбольный клуб "Жетысу" оштрафовали на 345 тысяч тенге за "неподобающе поведение зрителей" на матче с клубом "Тобол". Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола РК, передаёт BaigeNews.kz.
"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выкрикивании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 дисциплинарного регламента на ФК "Жетысу" наложить штраф в размере 100 МРП", - указывается в пресс-релизе по итогам заседания комитета.
ФК "Жетысу" обязали оплатить штраф до 6 мая 2023 года включительно.
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