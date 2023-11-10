ФК "Астана" свела к сухой ничьей матч с косовским "Балкани"
Сегодня, 01:21
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Сегодня, 01:21Сегодня, 01:21
119Фото: Пресс-служба ФК "Астана"
В матче группового этапа Лиги Конференций "Астана" дома вничью сыграла с косовским "Балкани", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Фаворитом считались хозяева поля, старт же лучше удался гостям, однако до середины первой половины опасных моментов практически не было. Затем команды прибавили и появились намеки, однако открыть счет никому не удалось.
Второй тайм намного активнее действовали косовары, они подолгу владели мячом и создавали опасность у ворот Йосипа Чондрича, который постарался, чтобы счет остался сухим 0:0.
30 ноября "Астана" дома примет загребское "Динамо".
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