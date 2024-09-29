ФК "Актобе" второй раз в истории стал обладателем Кубка Казахстана

В финальном матче Кубка Казахстана-2024 на Центральном стадионе Алматы сыграли "Атырау" и "Актобе", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Актюбинцы сразу захватили инициативу, но с опасными моментами были проблемы, а вот атыраусцы использовали едва ли не единственный свой шанс, ударом головой отличился Николай Сигневич. С минимальным перевесом завершился первый тайм, во втором "Актобе" стал активнее, игра шла открытая и на 87-й минуте в спорной ситуации судья назначил пенальти в ворота Егора Хаткевича, его реализовал Алибек Касым, а следом Фредди Гондола принес победу своей команде — 2:1.

Таким образом, "Актобе" выиграл Кубок и представит страну в следующем еврокубковом сезоне.

Нужно отметить, что для "Актобе" это второй Кубок Казахстана в истории. Первый был в 2008 году, еще у команды два поражения в финалах - 1994, 2014. "Атырау" чаще всех проигрывал в финалах Кубка Казахстана - четвертое поражение (2017, 2018, 2019, 2024). Единственный Кубок "Атырау" выиграл в 2009 году.