ФК "Актобе" погасил многомиллионные долги перед футболистами и тренерами

Фото: ФК "Актобе"

В ФК "Актобе" погасили долги перед футболистами и тренерами. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта региона, передаёт BaigeNews.kz.

“Задолженность ФК “Актобе” перед игроками и тренерским штабом клуба за январь и февраль 2023 года полностью погашена”, - говорится в ответе Управления физической культуры и спорта на запрос редакции.

Ранее стало известно, что у футбольного клуба выявлены долги на сумму свыше 400 миллионов тенге. Задолженность перед игроками за январь и февраль составляла 376 миллионов тенге.