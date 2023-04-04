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  • ФК "Актобе" погасил многомиллионные долги перед футболистами и тренерами
ФК "Актобе" Сегодня, 16:25
353
Сегодня, 16:25
353
Фото: ФК "Актобе"

ФК "Актобе" погасил многомиллионные долги перед футболистами и тренерами

В ФК "Актобе" погасили долги перед футболистами и тренерами. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта региона, передаёт BaigeNews.kz.

“Задолженность ФК “Актобе” перед игроками и тренерским штабом клуба за январь и февраль 2023 года полностью погашена”, - говорится в ответе Управления физической культуры и спорта на запрос редакции.

Ранее стало известно, что у футбольного клуба выявлены долги на сумму свыше 400 миллионов тенге. Задолженность перед игроками за январь и февраль составляла 376 миллионов тенге. 

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Журналист
Сегодня, 16:25
353
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