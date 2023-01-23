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ФК "Актобе" подписал контракт с черногорским полузащитником
Футбольный клуб "Актобе" подписал контракт с 29-летним черногорским полузащитником Милошем Раичковичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФК.
Уроженец города Подгорица выступал у себя на родине за "Будучност", "Црвена Стиена" и малайзийский "Саравак", в составе которых сыграл свыше 200 матчей и забил порядка 40 мячей. Крайний сезон провел в составе "Соннама", выступающего в высшем дивизионе Южной Кореи.
Раичкович при своём росте в 1,87 метра играет в опорной зоне полузащиты. Активно привлекается в национальную сборную Черногории. Также в составе клуба "Будучност" принимал участие в квалификационных раундах Лиги Европы.
Сам Милош Раичкович в первом интервью после подписания контракта с ФК "Актобе" отметил, что готов "выкладываться полностью, чтобы помочь команде выполнять задачи"
"Я слышал много хороших отзывов от моих друзей из Черногории. Они говорили мне, что у "Актобе" отличные фанаты, которые являются болельщиками №1 в Казахстане. Я буду очень рад и доволен играть перед такой публикой", - сказал он.
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