Физрука подозревают в угоне авто у коллеги в Жетысу

Фото: Kolesa.Ru

В городе Жаркенте области Жетысу в районную полицию заявили об угоне автомобиля Mazda-626, принадлежавшего школьному учителю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Владелец авто случайно оставил ключи в припаркованной на улице машине, чем и воспользовался неизвестный автоугонщик.

"В ходе розыскных мероприятий патрульным полицейским удалось отыскать угнанную машину в одном из домов на окраине города и возвратить законному владельцу. Подозреваемый, также как и потерпевший, является работником системы образования и преподает физкультуру в одной из местных школ", — сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что расследование проводится по статье 200 УК РК (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).