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Kolesa.Ru Сегодня, 21:06
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Сегодня, 21:06
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Фото: Kolesa.Ru

Физрука подозревают в угоне авто у коллеги в Жетысу

В городе Жаркенте области Жетысу в районную полицию заявили об угоне автомобиля Mazda-626, принадлежавшего школьному учителю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Владелец авто случайно оставил ключи в припаркованной на улице машине, чем и воспользовался неизвестный автоугонщик. 

"В ходе розыскных мероприятий патрульным полицейским удалось отыскать угнанную машину в одном из домов на окраине города и возвратить законному владельцу.  Подозреваемый, также как и потерпевший, является работником системы образования и преподает физкультуру в одной из местных школ", — сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что расследование проводится по статье 200 УК РК (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

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Сегодня, 21:06
406
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