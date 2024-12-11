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Фитолабораторию по выращиванию наркотиков "накрыли" в Шымкенте

Группу наркосбытчиков задержала полиция в Шымкенте.

Сегодня, 10:55
АВТОР
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Euronews Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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Фото: Euronews

При проведении комплекса оперативных мероприятий полицией задержаны пять мужчин, занимающихся сбытом наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz.

В доме одного из подозреваемых выявлено помещение для выращивания конопли, оборудованное специальной вентиляционной системой, светодиодными лампами, приборами измерения влажности, вентиляторами, термометрами и системой автоматического полива.

Фитолаборатория ликвидирована, выращенные 46 кустов конопли и оборудование изъято.

У подозреваемых обнаружили и изъяли 17 доз "синтетики" и свыше 30 граммов высушенной марихуаны.

По факту зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.

Подозреваемые арестованы.

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