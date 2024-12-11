При проведении комплекса оперативных мероприятий полицией задержаны пять мужчин, занимающихся сбытом наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz.



В доме одного из подозреваемых выявлено помещение для выращивания конопли, оборудованное специальной вентиляционной системой, светодиодными лампами, приборами измерения влажности, вентиляторами, термометрами и системой автоматического полива.



Фитолаборатория ликвидирована, выращенные 46 кустов конопли и оборудование изъято.



У подозреваемых обнаружили и изъяли 17 доз "синтетики" и свыше 30 граммов высушенной марихуаны.



По факту зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.



Подозреваемые арестованы.