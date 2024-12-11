Фитолабораторию по выращиванию наркотиков "накрыли" в Шымкенте
Группу наркосбытчиков задержала полиция в Шымкенте.
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
129Фото: Euronews
При проведении комплекса оперативных мероприятий полицией задержаны пять мужчин, занимающихся сбытом наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz.
В доме одного из подозреваемых выявлено помещение для выращивания конопли, оборудованное специальной вентиляционной системой, светодиодными лампами, приборами измерения влажности, вентиляторами, термометрами и системой автоматического полива.
Фитолаборатория ликвидирована, выращенные 46 кустов конопли и оборудование изъято.
У подозреваемых обнаружили и изъяли 17 доз "синтетики" и свыше 30 граммов высушенной марихуаны.
По факту зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.
Подозреваемые арестованы.
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