Фитолабораторию ликвидировали полицейские Алматинской области

В Талгарском районе сотрудники полиции ликвидировали фитолабораторию, организованную местным жителем для незаконного производства наркотиков, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе операции, проведенной в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок" и "Қарасора-2024", задержан 36-летний житель села Кызылкайрат, который оборудовал место для выращивания наркосодержащих растений с поливом и другими условиями для прироста урожая прямо у себя дома.

"Проведенная экспертиза подтвердила наркотическое происхождение изъятых растений, являющихся высушенной марихуаной общим весом 1 кг 278 гр. Подозреваемый водворен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с наркотическими средствами. Полиция продолжает расследование, направленное на установление возможных каналов сбыта и соучастников преступной деятельности", - говорится в сообщении полиции.

К слову, с начала года стражами порядка региона была пресечена деятельность двенадцати нарколабораторий, из них три непосредственно работали по выращиванию наркосодержащих растений.



