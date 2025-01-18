  • 18 Января, 19:08
  • BAIGENEWS

Фитнес-центр потушили в Астане

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Сегодня, 18:43
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43
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Фото: МЧС РК

Столичные огнеборцы потушили пожар в фитнес-центре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В районе Сарайшык по улице Ш.Калдаякова на первом этаже семиэтажного жилого дома в парильном помещении фитнес-центра произошел пожар. Огонь оперативно ликвидирован на площади семь квадратных метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет, а причина ЧП устанавливается.

 

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