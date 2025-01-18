Фитнес-центр потушили в Астане
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Сегодня, 18:43
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Сегодня, 18:43Сегодня, 18:43
56Фото: МЧС РК
Столичные огнеборцы потушили пожар в фитнес-центре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В районе Сарайшык по улице Ш.Калдаякова на первом этаже семиэтажного жилого дома в парильном помещении фитнес-центра произошел пожар. Огонь оперативно ликвидирован на площади семь квадратных метров", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет, а причина ЧП устанавливается.
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