Столичные огнеборцы потушили пожар в фитнес-центре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В районе Сарайшык по улице Ш.Калдаякова на первом этаже семиэтажного жилого дома в парильном помещении фитнес-центра произошел пожар. Огонь оперативно ликвидирован на площади семь квадратных метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет, а причина ЧП устанавливается.