  • 24 Февраля, 16:00
  • BAIGENEWS

Фитнес-тренер Рыбакиной трогательно попрощался с ней

Тренер по физподготовке покинул команду Рыбакиной.

Сегодня, 15:28
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azuzsimcich/Instagram Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28
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Фото: azuzsimcich/Instagram

Тренер по физической подготовке Елены Рыбакиной Азуз Симсич объявил о своем уходе из команды казахстанской теннисистки. В своем сообщении в социальных сетях он оставил трогательное послание спортсменке, передаёт BaigeNews.kz.

"После невероятного приключения с Еленой пришло время двигаться дальше. Я невероятно благодарен за опыт, вызовы и незабываемые моменты, которые мы разделили друг с другом. Желаю тебе только удачи и счастья в твоих будущих начинаниях", — написал Симсич.

Ранее мы писали о том, что Рыбакина заменила Соболенко на турнире в США.

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