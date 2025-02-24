Тренер по физической подготовке Елены Рыбакиной Азуз Симсич объявил о своем уходе из команды казахстанской теннисистки. В своем сообщении в социальных сетях он оставил трогательное послание спортсменке, передаёт BaigeNews.kz.

"После невероятного приключения с Еленой пришло время двигаться дальше. Я невероятно благодарен за опыт, вызовы и незабываемые моменты, которые мы разделили друг с другом. Желаю тебе только удачи и счастья в твоих будущих начинаниях", — написал Симсич.

Ранее мы писали о том, что Рыбакина заменила Соболенко на турнире в США.