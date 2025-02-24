Фитнес-тренер Рыбакиной трогательно попрощался с ней
Тренер по физподготовке покинул команду Рыбакиной.
Сегодня, 15:28
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Сегодня, 15:28Сегодня, 15:28
65Фото: azuzsimcich/Instagram
Тренер по физической подготовке Елены Рыбакиной Азуз Симсич объявил о своем уходе из команды казахстанской теннисистки. В своем сообщении в социальных сетях он оставил трогательное послание спортсменке, передаёт BaigeNews.kz.
"После невероятного приключения с Еленой пришло время двигаться дальше. Я невероятно благодарен за опыт, вызовы и незабываемые моменты, которые мы разделили друг с другом. Желаю тебе только удачи и счастья в твоих будущих начинаниях", — написал Симсич.
Ранее мы писали о том, что Рыбакина заменила Соболенко на турнире в США.
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