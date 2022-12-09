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Международное агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО "Казахтелеком" на уровне ВВВ - (прогноз "Стабильный"), передает BaigeNews.kz.

Среди основных драйверов рейтинга аналитики называют устойчивые рыночные позиции группы компаний, сильные результаты, несмотря на вызовы, а также существенный запас финансовой прочности. По мнению аналитиков Fitch Ratings, АО "Казахтелеком" располагает большими возможностями за счет развитой сетевой инфраструктуры, а также ввиду сильного финансового профиля. Высокая оценка кредитоспособности крупнейшего телеком-оператора поддерживается лидирующим положением компании во всех сегментах телекоммуникационного рынка в Республике Казахстан.

В 2021 году доля компании по абонентам фиксированной телефонии составила 93%, по фиксированному широкополосному доступу 71%, в мобильном сегменте и сегменте платного телевидения 59% и 37% соответственно, что объясняет более чем 60%-ную рыночную долю телеком-оператора при расчете по доходам.