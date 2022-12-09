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Лента новостей

kz.kursiv.media Сегодня, 17:46
196
Сегодня, 17:46
196
Фото: kz.kursiv.media

Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО "Казахтелеком"

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО "Казахтелеком" на уровне ВВВ - (прогноз "Стабильный"), передает BaigeNews.kz.

Среди основных драйверов рейтинга аналитики называют устойчивые рыночные позиции группы компаний, сильные результаты, несмотря на вызовы, а также существенный запас финансовой прочности. По мнению аналитиков Fitch Ratings, АО "Казахтелеком" располагает большими возможностями за счет развитой сетевой инфраструктуры, а также ввиду сильного финансового профиля. Высокая оценка кредитоспособности крупнейшего телеком-оператора поддерживается лидирующим положением компании во всех сегментах телекоммуникационного рынка в Республике Казахстан.

В 2021 году доля компании по абонентам фиксированной телефонии составила 93%, по фиксированному широкополосному доступу 71%, в мобильном сегменте и сегменте платного телевидения 59% и 37% соответственно, что объясняет более чем 60%-ную рыночную долю телеком-оператора при расчете по доходам.

"Отчет Fitch Ratings стал второй позитивной оценкой позиций компании со стороны авторитетных международных структур за последнее время. Хочу напомнить, что в конце ноября другое международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало ежегодный отчет о кредитном рейтинге АО "Казахтелеком" и, согласно выводам аналитиков этой структуры, он остался на уровне ВВ+ (прогноз "Стабильный"). Аналитики Fitch Ratings, следуя своей методологии, по-прежнему оценивают уровень кредитного рейтинга компании на один шаг выше, чем S&P Global Ratings – уже на инвестиционном уровне "ВВВ-" (прогноз "Стабильный")", - сообщила главный финансовый директор АО "Казахтелеком" Людмила Атамуратова. 

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#Казахтелеком #рейтинг #Fitch Ratings
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:46
196
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